Mitgliederzuwachs bei der TG 83 in Ehingen

Die Tennisgemeinschaft 83 im Berkacher Grund in Ehingen steht gut da. Das hat der Vorsitzende Ralf Hinterreiter bei der Hauptversammlung des Vereins deutlich gemacht. Zwar seien die Jahre 20/21 natürlich von der Pandemie geprägt worden, dennoch hat es der Verein in Ehingen geschafft, mehr Einritte als Austritte verzeichnen zu können. Rund 140 Mitglieder zählt der Tennisverein aktuell.

Vor allem der Jugendbereich boomt laut Lea Jauer, die zusammen mit Luisa Allgäuer für die Jugendlichen bei der TG 83 zuständig ist. 34 aktive Jugendliche sind derzeit beim Tennisverein im Berkacher Grund unterwegs, weitere sechs Neumitglieder im Jugendbereich folgen. Vor allem die Altersgruppe der Achtjährigen sei, so Jauer, sehr aktiv im Verein.

Noch kann die TG 83 den Jugendlichen auch ein Training anbieten, die Trainerproblematik sei aber bei der TG 83 genau so vorhanden, wie bei vielen anderen Vereinen. „Wir finden kaum mehr Trainer“, erklärte Lea Jauer bei ihrem Bericht, die aber sehr froh ist, dass die Trainerstunden aktuell noch abgedeckt werden können.

Kassiererin Sandra Fundel berichtete von einem kleinen Überschuss in der Kasse und von soliden Finanzen des Vereins. Sie und die gesamte Vorstandschaft wurden von der Versammlung einstimmig entlastet.

Bei den Wahlen wurden Simone Weiß (stellvertretende Vorsitzende), Heike Zimmermann (Schriftführerin) und Lea Jauer (Jugend) in ihre Ämter wieder gewählt.

Am 14. und 15. Juni wird es auf der Anlage der TG 83 im Berkacher Grund ein Pfingstcamp geben. Sportwart Felix Mussotter berichtete der Versammlung von einem erfolgreichen Jahr 2021 und machte deutlich, dass in diesem Jahr Vereinsmeisterschaften an einem verlängerten Wochenende stattfinden sollen. Weiterhin auf der Suche ist die TG 83 nach einem Platzwart.