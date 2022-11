Mitgliederversammlung bestätigt Vorstand

Der Verein Biosphärengebiet Schwäbische Alb hat seine Mitgliederversammlung in der Lindenhalle in Ehingen im Alb-Donau-Kreis abgehalten. Neben dem Rückblick auf das zurückliegende Jahr und einem Ausblick auf anstehende Projekte im von der Unesco ausgezeichneten Biosphärengebiet Schwäbische Alb stand die Wahl der Vereinsgremien Vorstand und Beirat im Mittelpunkt. Ein Gastbeitrag aus dem Biosphärengebiet Schwarzwald rundete die Veranstaltung ab.

Der Vereinsvorsitzende und Reutlinger Landrat Ulrich Fiedler betonte in seinem Jahresbericht vor 90 Teilnehmern die herausragende Bedeutung der zahlreichen Förderprojekte, die das Biosphärengebiet mit vielen Akteurinnen und Akteuren in den zurückliegenden Jahren auf den Weg gebracht hat. Mit der aktuellen Förderrunde wurden seit Bestehen des Förderprogramms des Biosphärengebiets Schwäbische Alb im Jahr 2008 340 erfolgreiche Projekte mit rund 3,5 Millionen Euro unterstützt, wodurch ein Gesamtvolumen von rund 6,4 Millionen Euro in der Region investiert wurde. „Das große Engagement und der Ideenreichtum der Menschen machen Jahr für Jahr deutlich, welche Erfolgsgeschichte unser Biosphärengebiet schreibt und wie sehr sich alle Beteiligten damit identifizieren“, so Fiedler.

Nachfolgend fanden die alle drei Jahre turnusmäßig anstehenden Wahlen zum Vorstand und Beirat des Vereins statt. Dabei wurden alle bestehenden Vorstandsmitglieder wiedergewählt und der Vorsitzende Ulrich Fiedler und sein Stellvertreter Mike Münzing in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Beirat gewählt wurden Günter Braun, Komitee zur Erhaltung der Kirche in Gruorn, Heike Jacob, Stadt Reutlingen, Maria Knab, Evangelische Hochschule Ludwigsburg, Campus Reutlingen, Bernhard von Nathusius, Kreisbauernverband Ulm-Ehingen, Sarah Reinhardt, Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb im Landkreis Reutlingen, Werner Schrade, Schwäbischer Albverein, und Stefan Wörner, Bürgermeister Stadt Pfullingen.

Die aus dem Beirat ausgeschiedenen langjährigen Mitglieder Edeltraud Brunner, Maria Stollmeier, Sabine Hohloch, Wolfgang Schütz, Ingo Hiller, Reinhard Braxmeier und Christian Beck wurden mit herzlichem Dank für Ihr Engagement und unter großem Applaus der Anwesenden von Dr. Fiedler verabschiedet.

Für die Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb berichtete deren Leiter Achim Nagel über die zurückliegenden und aktuell laufenden Arbeiten in den einzelnen Arbeitsfeldern Naturschutz, Forschung, Landwirtschaft, Regionalvermarktung, Forstwirtschaft, Jagd, Bildung, Tourismus, Historisch-Kulturelles Erbe, Partnerinitiative, Soziale Nachhaltigkeit, Öffentlichkeitsarbeit und Gebietserweiterung. Darüber hinaus informierte Nagel zu den beim Biosphärengebiet Schwäbische Alb neu angesiedelten Bereichen „Biomusterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb“ und „Nachhaltige ökonomische Stärkung der Hüte- und Wanderschäferei im Biosphärengebiet“. Anschließend gab Walter Kemkes, Leiter der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwarzwald im Rahmen eines Gastvortrags interessante Einblicke in die Arbeit des seit 2016 zweiten Biosphärengebiets in Baden-Württemberg.

Abschließend wurden die Aktivitäten für 2023 des aktuell aus 172 Mitgliedern bestehenden Vereins angekündigt. So findet am 30. März die jährliche Beiratssitzung zur Vergabe der Fördermittel in Neidlingen im Landkreis Esslingen statt und im Mai eine gemeinsame Vereinsausfahrt in das Biosphärenreservat Pfälzer Wald/Nordvogesen.