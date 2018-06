Mitarbeiter präsentieren Mode für Senioren in Ehingen

Das „Modemobil für Senioren“ ist zu Gast im Ehinger Wohnpark St. Franziskus gewesen. Mitarbeitende des Wohnparks haben den Bewohnern die aktuelle Herbst-/Winter-Kollektion präsentiert.

Kurzweilige und informative Stunden wurden bei einer Modenschau im Wohnpark St. Franziskus in Ehingen geboten. Diana und Detlef Scholtz waren mit ihrem „Modemobil für Senioren“ zu Gast. Wohnparkleiterin Anke Landu sowie die Mitarbeiterinnen Tiffany Hunger und Angelika Heckmann stellten sich als Models zur Verfügung und präsentierten den Bewohnern die aktuelle Herbst-/Winter-Kollektion.

„Viele unserer Bewohner haben selbst in Begleitung ihrer Angehörigen oft Probleme beim Einkaufen“, sagte Wohnparkleiterin Anke Landu. Deshalb sei das „Modemobil für Senioren“ eine tolle Sache. „Wenn unsere Bewohner es wünschen, wollen wir die Bürgerschaft dazu einladen.“ „Für die älteren Menschen ist es wichtig, dass die praktische und bequeme Mode zudem noch modern und schick ist“, findet Expertin Diana Scholtz. Nach anderthalb Stunden hatten die drei Hobbymodels die Herbst-/Winter-Kollektion in ihrer fröhlichen Art vorgestellt. Die Senioren konnten nach der Modenschau an den Kleiderständern stöbern.