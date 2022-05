Mitarbeiter der ADK GmbH sammeln Müll in drei Städten

Bei strahlendem Sonnenschein haben sich Mitarbeiter der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales auf den Weg gemacht, um in festgelegten Gebieten an den Standorten Blaubeuren, Ehingen und Wiblingen nach Müll zu suchen und diesen zu beseitigen.

Auch Familienmitglieder beteiligten sich an der Gemeinschaftsaktion. Und gerade die Kinder waren teilweise sehr empört über die Hinterlassenschaften in der Natur. So kommentierte beispielsweise ein sechsjähriges Mädchen den Fund einer Batterie mit den Worten: „Mama, das ist doch voll giftig, da sterben doch die Tiere, wenn sie das essen. Ich verstehe wirklich nicht, wieso die Menschen sowas machen.“

Auch wenn die von den jeweiligen Städten vorgeschlagenen Gebiete in Ehingen und Blaubeuren am Samstag vergleichsweise sauber waren, wurden auch dort hunderte Zigarettenkippen und Kronkorken sowie weggeworfene Einwegverpackungen eingesammelt. In Wiblingen gab es neben viel Plastikmüll einen eher kuriosen Fund. Denn unter einer der Illerbrücken fanden die Mitarbeiter ganz oben an der Rampe einen Stapel Babykleidung. Auch Pizzaschachteln, Puzzleteile, Plastikverpackungen und Zigarettenschacheln landeten am Ende im Müllcontainer am Seniorenzentrum Wiblingen.

Apropos Seniorenzentrum – die Bewohner beteiligten sich gemeinsam mit ihren Betreuungskräften an der Müllsammelaktion. Mit Zange und Müllsack und teilweise sogar im Rollstuhl machten sie sich auf den Weg und sammelten den Müll rund um ihr Seniorenzentrum ein.

Die Sammelaktion wurde von einigen Teilnehmern zudem genutzt, um weitere Kilometer für das erfolgreiche Laufteam „ADK läuft“ beim Ulmer Firmenlauf 2022 zu sammeln.

Neben dem Gewinn für die Umwelt und Gesundheit stand an dem Nachmittag vor allem der Spaß im Vordergrund. Deshalb gab es an den drei Standorten ein geselliges Beisammensein mit Verpflegung für die freiwilligen Helfer.