Mit Wildcard zum Weltfinale

Beim Champions Bowl Masters in Karlsruhe haben Tennisspieler und Tennisspielerinnen aus ganz Deutschland in den Altersklassen U9 bis U16 teilgenommen, um sich für das Weltfinale in Umag (Kroatien) zu qualifizieren. Vom TC Ehingen sicherte sich Jana Stepanenko eine Wildcard fürs Champions-Bowl-Weltfinale.

Das TC-Talent erreichte in ihrer Altersklasse U11 den zweiten Platz. Im Finale musste sich die an Nummer eins gesetzte Stepanenko der an Nummer drei gesetzten Emilia Brune vom Usinger TC aus Hessen in einem stark umkämpften Spiel mit 6:2, 3:6 und 4:10 geschlagen geben. Zuvor hatte Jana Stepanenko im Halbfinale ihre Mannschaftskollegin Leni Eisele vom TC Ehingen besiegt. Am Ende belegte Stepanenko in Karlsruhe den zweiten Platz und erhielt neben einem Pokal auch eine Wildcard zur Teilnahme am Champions-Bowl-Weltfinale vom 6. bis 13. September.

Unter den 15 Teilnehmerinnen in der Altersklasse U11 war in Leni Eisele ein weiteres Talent des TC Ehingen. Sie wurde im Halbfinale von ihrer an Nummer eins gesetzten Vereinskollegin Jana Stepanenko gestoppt. Im Match um Platz drei und um die zweite Wildcard für das Weltfinale der Turnierserie der U11 musste sich Leni Eisele der an Nummer zwei gesetzten Gabriele Muraskaite vom Tennis-Club Weinheim geschlagen geben. Somit erreichte Eisele den vierten Platz unter den 15 besten Champions-Bowl-Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland.