Mit Traumwetter startet die Ehinger Kirbe

Ehinger Kirbe und ein Traumwetter – das haben sich alle Beteiligten für die 36. Auflage gewünscht. Nur hatte es Petrus gleich zu Beginn am Samstagnachmittag so gut gemeint, dass viele Besucher lieber erst ins Schwimmbad und dann auf die Kirbe gingen. Nur bei der griechischen Gemeinde volles Haus von Anfang an, das Gyros duftete aber auch zu verführerisch. Beklagen konnten sich auch die Leichtathleten der TSG nicht, ihre Kaffeestube mit den berühmten Schwanenhälsen sind fester Bestandteil der Kirbe, nur trank man gestern lieber Apfelsaft dazu. Der Gemeinderat saß mit den Amtsleitern am Tisch der Stadt und lauschte mit einer überschaubaren Menge Publikum den Klängen der Stadtkapelle. „Der Herrgott meint es gut mit uns bei der 36. Ehinger Kirbe“, so Oberbürgermeister Alexander Baumann bei der Eröffnung. „Das Beste aus schwäbischer und internationaler Küche gibt es hier“, so der OB und ließ sich von Thomas Wieser den Taktstock reichen. Gekonnt dirigierte das Stadtoberhaupt – früher selbst aktiver Blasmusiker – den Deutschmeisterregimentsmarsch, der Gemeinderat klatschte und pfiff fraktionsübergreifend dazu. Später wurde die Stadtkapelle von den Jumping Moscitos, der Cheerleadergruppe der TSG, charmant abgelöst.

Neu in diesem Jahr ist das Kinderschminken und Frisieren beim Kinderturnen der TSG. Ob nun Spiderman oder lieber Marienkäfer, die kleinen Models hatten die Wahl, Ute Bongers und Claudia Schuster-Fritz malten ihre Gesichter fröhlich bunt.

Eine hier unbekannte Köstlichkeit gibt es bei den Ehinger Schützen – Südtiroler Strauben. Das ist ein filigranes Gebäck von Ronald Seiffert in heißem Fett ausgebacken von Ursula Banderitsch mit Puderzucker bestäubt. Franziska und Michelle lief das Wasser beim Warten im Mund zusammen, „das riecht sehr lecker“, fand Michelle. Lecker aber anders roch es auch am Stand des kroatischen Heims und beim serbischen Freundschaftsverein, hier gab es Spanferkel und Lamm, drei Lämmer und zwei Spanferkel hatten die Kroaten nur für Samstag geschlachtet.

Ein Hingucker ist beim Nabu ein riesiges Wespennest, Martin Edel, Spezialist für Wespen- und Hornissennester beim Nabu, hatte es auf dem Speicher eines Autohauses gefunden. Gewinnen kann man hier, wenn man das Gewicht eines leeren Storcheneis errät. (kö)