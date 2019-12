Mit Tieren schmerzt kein kindlicher Fuß

Normalerweise sind Kinder nicht sehr wanderfreudig, aber begleitet von Tieren sieht das ganz anders aus, da schmerzt kein kindlicher Fuß, da wird niemand müde. Eine große Kinderschar hatte sich bei der vom Nabu Ehingen-Allmendingen organisierten Wanderung auf dem Hof von Elly Schick in Volkersheim getroffen, um mit einem Tier an der Leine auf Wanderschaft rund um den Ort zu gehen. Zehn Kinder hatten allein Heike Hagel und Elisabeth Waibel vom Tafelladen mitgebracht, anstatt des geplanten Spielenachmittages ging es an die frische Luft.

Die Esel Jakob und Gomez, Mona und Lucie, Pony Maxi, die Ziegen Hanni und Nanni und die drei Hunde Bonnie, Doro und Hera sollten die Kinder begleiten. Doch bevor sich die große Schar mit einigen Führern auf den Weg machte, gab es erstmal ein paar Anweisungen von Ely Schick. „Nicht auf dem Hof springen, unsere Hunde sind Wachhunde, und wenn ihr springt, denken sie ihr seid Einbrecher.“ Pony Maxi und die Esel mussten für den Ausgang noch etwas von den Kindern gebürstet werden, die weißen Ziegen waren schon hübsch genug.

Am beliebtesten bei den Kindern war das Pony, aber auch die Hunde wollten alle führen, doch es wurde unterwegs abgewechselt, so dass jedes Kind mal die Leine seines Lieblingstieres halten durfte. Ganz vorn gingen die Kinder mit den Collies, dann im gebührenden Abstand die mit den Eseln, zu nah sollten sich die Tiere nicht kommen, sagte Elvira Schick. Pony Maxi folgte der Eselgruppe, und den guten Schluss machten die Ziegen. „Wenn die Tiere zu schnell werden, einfach loslassen“, gab Elly Schick den Wanderern noch mit auf den Weg, „die hauen nicht ab“, ehe sich der Tross in Bewegung setzte und von den Hunden des Dorfes lautstark begrüßt wurde.

Nach der Wanderung wärmten sich die Kinder bei Punsch und Gebäck auf, dann durften sie Tassen mit Vogelfutter füllen, um sie dann daheim aufzuhängen.