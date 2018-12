Mit Teamgeist zum Sieg

Die Bezirksliga-Handballer der TSG Ehingen haben sich mit einem deutlichen 32:25 (12:10)-Sieg über Laupheim II selbst aus der Krise geschossen. Alles, was in den vergangenen Wochen falsch gelaufen ist, haben die Jungs von Trainer Winfried Biberacher in Laupheim am Samstagabend besser gemacht.

Eine Halbzeit lang sahen die Zuschauer in Laupheim ein relativ ausgeglichenes Handballspiel. Beide Teams gingen konzentriert zur Werke und bei der TSG Ehingen fiel schnell auf, dass die Spieler weniger Einzelaktionen machten, sondern vielmehr über das Kollektiv zum Erfolg kommen wollten. „Egal ob in der Abwehr oder im Angriff – wir haben als Team gespielt. Wir haben füreinander und miteinander gespielt. Das war gut“, sagte Ehingens Trainer Winfried Biberacher, der seit langem mal wieder relativ wenig am Spiel seiner Mannschaft auszusetzen hatte. Denn spätestens im zweiten Durchgang setzten die Biberacher-Jungs den Matchplan immer besser um, das angekratzte Selbstvertrauen aus den vergangenen Wochen wurde besser. „Laupheim hat gegen uns schon alles aufgeboten, was sie hatten. Bei uns hat an diesem Tag jedoch vieles sehr gut funktioniert“, erklärte Biberacher. „Ich habe den Jungs gesagt, dass wenn sie das spielen, was sie können, jeder in der Liga für uns schlagbar ist“, so Biberacher weiter. Zwar haben die Gastgeber Ehingens Manuel Latinovic gut im Griff gehabt, das wiederum hat offene Räume für Oskar Bachner und Tim Biberacher geboten – beide Spieler nutzten diese Freiheiten mit neun beziehungsweuse acht Toren.

Zum Abschluss des Jahres geht es nun am kommenden Wochenende beim nächsten Bezirksliga-Derby gegen Biberach.