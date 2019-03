Mit Sozialführerschein das richtige Ehrenamt finden

Man möchte gern sich sinnvoll einbringen, weiß aber nicht so recht wie man das richtige Ehrenamt findet. „Anderen Menschen zu helfen, bietet die Gelegenheit neu Erfahrungen zu machen, neue Menschen kennen zu lernen, eigene Erfahrungen und Kenntnisse einsetzen“, heißt es in dem Flyer für den Sozialführerschein. Herausgegeben wurde der Flyer von der katholischen und evangelischen Kirche in Ehingen, der Caritas Ulm-Alb-Donau und dem Evangelischen Diakonieverband Ulm. Gemeinsam bieten sie einen Kurs für einen Sozialführerschein an, um das geeignete passende Ehrenamt für ein sinnvolles Engagement zu finden. Lucia Zimprich von der Koordinationsstelle Ehrenamt der Katholischen Kirche, Carola Schlecker von der Caritas und Martina Meyer vom Diakonieverband haben Interessenten den Sozialführerschein mit den einzelnen Ausbildungsmodulen vorgestellt. Mit im Boot ist auch Pfarrerin Susanne Richter von der evangelischen Kirche.

„Sie wachsen als Gruppe zusammen“, sagten sie den interessierten Frauen. Beim ersten Modul am 28. März im Marienheim haben Interessenten noch die Möglichkeit einzusteigen, „Suche Ehrenamt, biete Zeit und mich“ ist das Thema, es soll geklärt werden, ob ein soziales Engagement passt und welche Felder in Frage kommen. Beim zweiten Modul setzten sich die Teilnehmer mit den Lebenswelten anderer Menschen auseinander, wie man sie wahrnimmt und wie man damit umgeht. Beim nächsten Modul geht es um Grundlagen der Kommunikation, wie ein wertschätzendes Gespräch gelingt, wie Missverständnisse vermieden werden und wie man im Konfliktfall lösungsorientiert handelt.

Beim vierten Modul gibt es eine Art Speed-Dating mit den Einrichtungen, bei denen ein Einsatz möglich wäre. Weiter lernen die Sozialführerscheinkandidaten, wie man die eignen Ressourcen auflädt, konkrete Hilfe findet, mit seinen Kräften sorgsam umgeht. Im sechsten Modul geht es um das richtige Maß des Helfens, wie weit man sich einlässt, wo die eigenen Grenzen sind. Das letzte Modul befasst sich mit guten Rahmenbedingungen für Helfer. Eine der interessierten Frauen möchte im Seniorenbereich arbeiten, weil sie da viel Erfahrung hat. Schuldnerbegleitung, Katechese, Besuchsdienste, Krankenkommunion, ökumenische Hospizgruppe, Frühe Hilfen für Familien mit kleinen Kindern sind einige der möglichen Einsatzgebiete.