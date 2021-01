Mit Podcast und Tagebuch für mehr Klimaschutz

Beim zweiten Online-Gespräch über Klimaschutz haben sich schnell Trends über in naher Zukunft in der Region umsetzbare Projekte abgezeichnet. Mit 2000 Euro wird so eine Aktion von der Allianz für Beteiligung gefördert. Rund 25 Teilnehmer hatten sich dem von Joscha Reuther und den beiden Moderatoren der Lokalen Agenda Ursula von Helldorff und Alfons Köhler online geführten Gespräch zugeschaltet.

„Ich freue mich, viele bekannte Gesichter aus dem ersten Gespräch wieder zu sehen“, sagte Reuther zur Begrüßung seiner Gäste am Bildschirm. Die damals vorgeschlagenen Ideen wie der Permagarten am Groggensee oder Jobfahrräder werden von der Stadt in Angriff genommen und sind teilweise schon durchgeplant. „Was können wir konkret planen und jetzt machen?“, fragte Reuther in die Runde. Benjamin schlug einen Podcast, eine Medienserie mit Video- und Internetbeiträgen über regionale besonders klimafreundliche Themen und Aktionen vor. „Man kommt an viele Plattformen gleichzeitig heran, mit dem Ziel zu verbreiten, was es hier an Klimaschutz bereits gibt und kann regionale Informationen so gut verbreiten“, meinte er.

Ökologischen Fußabdruck dokumentieren

Der zweite Vorschlag war die Idee eines persönlichen Klimatagebuchs, in dem man seinen eigenen ökologischen Fußabdruck festhält und notiert, wo und wie man am meisten CO2 eingespart hat sowie eine persönliche To-do-Liste abhaken kann.

In zwei Gruppen wurden die beiden Themen diskutiert. Welche Mittel braucht man oder wie kann man das umsetzen, waren die Fragen die sich die Chatroom-Teilnehmer stellten. Bürgerbeteiligung und einen freien Zugang zum Klimapodcast müsse es geben, eine breite Zielgruppe muss erreicht, Informationen ausgetauscht werden.

Es müsse ein Podcast von Ehingern über Ehinger für eine breite Öffentlichkeit sein. Eine Planungssteuerungsgruppe mit kontinuierlichem Austausch muss es geben, war sich die Podcast-Arbeitsgruppe einig. Rainer Kübler schlug vor, dass sich die Menschen redaktionell einbringen und ein monatlicher Treff per Zoom stattfindet. Alfons Köhler merkte an, dass es „Kümmerer“ brauche, damit das Projekt rund laufe. Benjamin will sich technisch einbringen und plant ein digitales Treffen für nächste Woche.

Verschiedene Kategorien anbieten

Ada Biallecki sprach für die Gruppe Klimatagebuch, eine Grafikerin soll mit dem Design beauftragt werden, Ideen aus dem Klimatagebuch des Landes Baden-Württemberg könnten einfließen. Ursula von Helldorff schlug vor, das Tagebuch in verschiedene Kategorien einzuteilen: Konsum, Ernährung und Bewegung und nach einem Jahr eine Reflexion vorzunehmen.

Nach drei Monaten sollen Personen, die ihr Klimatagebuch penibel geführt haben, interviewt werden. Die Grafikerin, die das Plakat für das Klimagespräch gestaltet hat, soll auch für die Gestaltung des Tagebuchs engagiert werden.

Aktionen sollen gleichzeitig an den Start gehen

Dem Vorschlag, Podcast und Klimatagebuch gleichzeitig an den Start zu bringen, wurde von allen Teilnehmern zugestimmt. Auf einer digitalen Pinnwand der Lokalen Agenda sollen Ideen für beide Gruppen gesammelt werden. Die Teilnehmer beider Chatrooms wollen sich von nun an regelmäßig treffen und sich austauschen. Das nächste Treffen soll schon nächste Woche sein. „Coole Ideen und coole Leute hinter den Bildschirmen“, lobte Reuther seine Teilnehmer.