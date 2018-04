Mit Passionsmusik stimmen sich Christen auf Ostern ein

Ehe die die Christen die Auferstehung Jesu feierten, haben sie sich am Karfreitag mit Passionsmusik zum Leiden und Sterben Christi aber auch mit Werken, die bereits österliche Hoffnung in sich tragen, auf die Ostertage eingestimmt. „Jesu Tod ist die Konsequenz seiner Liebe“ sagte Pfarrerin Susanne Richter zur Begrüßung in der voll besetzten Stadtkirche.

Nach einer Sonate gespielt von den Flötisten Barbara und Peter Schlenker, Florian Stierle auf der Viola und Stephan Dinkelacker auf dem Violoncello von Joseph Bodin Boimortier sang die Kantorei. Christoph Mehner hatte für seine Sänger den Choral von Thomaskantor Moritz Hauptmann „meine Seel` ist stille zu Gott, Gott ist mein Schutz, mein Heil“ und von Joseph Gabriel Rheinberger das Kyrie ausgewählt. Die Lesung von der Kreuzigung und den letzten Worten von Jesus an seine Mutter Maria aus dem Johannesevangelium führte hin zu Franz Schuberts „Stabat Mater, die im Mittelpunkt des Programms stand. In Schuberts Komposition über den Schmerz Marias am Kreuz von dem damals Neunzehnjährigen in deutscher Sprache mit Texten von Klopstock geschrieben, spielen aber auch Hoffnung und Zuversicht eine dominante Rolle. Für Kantoreien und Oratorienchöre geschrieben war „Jesus schwebt am Kreuze“, und „liebend neigt er sein Antlitz“, für die Sopranisten Anja Brossi und Claudia Natzschka die Arie „bei des Mittlers Kreuze standen“ und das Duett „die Engel freuen sich“. Die Zuhörer lauschten ergriffen, auf Beifall auch am Ende des Konzertes sollten sie verzichten, hatte sich Pfarrerin Richter am Karfreitag erbeten. Aus dem Oratorium „Paulus“ von Felix Mendelsohn-Bartholdy sangen die Sopranistinnen „Jerusalem“. Dem Gebet der Pfarrerin folgte das von Rheinberger vertonte Vaterunser gesungen von der Kantorei. Besonders ergreifend das von der Kantorei gesungene „Dona nobis pacem“ von Edward Grieg. Zuvor hatten die Flötisten Barbara Und Peter Schlenker, Florian Stierle mit der Viola und Stephan Dinkelacker mit dem Violoncello ein Adagio aus dem Spätbarock von Alessandro Scarletti gespielt. Mit dem Segen „Geht in die Nacht des Ausharrens und den Morgen der Auferstehung“ hatte Pfarrerin Richter die Konzertbesucher verabschiedet, die Kantorei tat es mit dem Amen aus der Stabat Mater von Schubert.