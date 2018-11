Mit Kantersieg an die Tabellenspitze

Die gemischte Handball-D-Jugend der TSG Ehingen hat mit einem 29:14-Kantersieg die Kreisliga-Tabellenführung übernommen. Zu Gast in der Längenfeldhalle war der bis dahin ungeschlagene Tabellenführer TSV Laupheim II. Ehingen musste auf zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt verzichten, Laupheim II war ohne Unterstützung aus der ersten Mannschaft angereist. Das TSG-Nachwuchsteam des Trainerduos Elke und Marco Herberger überzeugte von Beginn an mit konzentriertem Tempohandball aus einer konsequent agierenden Abwehr heraus. Die Gäste fanden kein Mittel gegen die Ehinger und mussten mit einem Acht-Tore-Rückstand (5:13) in die Pause. In der zweiten Halbzeit knüpfte die TSG an ihre starke kämpferische Leistung an und hatte nach zehn Minuten eine vorentscheidende Führung (22:9). Laupheim vermochte es zu keinem Zeitpunkt, Paroli zu bieten – auch nicht, als die Ehinger bei klarem Vorsprung den stärkeren Spielern eine Verschnaufpause gönnten. Die TSG entschied das Spitzenspiel deutlich für sich und belegt am Ende der Hinrunde den ersten Platz.