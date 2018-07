Mit hervorragendem Abi-Schnitt bestanden

Am Wirtschaftsgymnasium der Kaufmännischen Schule Ehingen fand am vergangenen Montag und Dienstag die mündliche Abiturprüfung statt. Insgesamt wurden 113 Einzelprüfungen abgelegt. 88 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur mit einem hervorragenden Gesamtdurchschnitt von 2,3 bestanden. Das war die erfreuliche Nachricht bei der Bekanntgabe der Ergebnisse am Dienstagnachmittag durch den Prüfungsvorsitzenden Günter Reichle aus Überlingen.

Auch der Schulleiter der Kaufmännischen Schule, Tobias Kamm, und der Leiter des Wirtschaftsgymnasiums, Bruno Kellermeier, gratulierten ihren Abiturienten herzlich zur erworbenen Allgemeinen Hochschulreife. 23 der 88 Absolventen haben ergänzend ein internationales Abitur erhalten. Um dieses Zertifikat zu erhalten, haben die Schüler zusätzlich bilingualen Unterricht im Profilfach Volks- und Betriebswirtschaftslehre besucht sowie weitergehenden Unterricht in den Fächern Internationale Geschäftskommunikation und Ökonomische Studien.

Besonders gute Leistungen erzielten Paula Hoyer mit einem Gesamtdurchschnitt von 1,1 sowie Felicia Rimmele und Lukas Kutschker mit einem Durchschnitt von 1,2. 19 Schüler erhalten einen Preis und 23 Schüler eine Belobigung.

Nachdem sich die Absolventen in Festkleidung am Groggensee zum Foto versammelt hatten, begann am Freitnachmittag in der Lindenhalle die Abifeier. Beim Abiturball wurden dann auch die Zeugnisse und die Preise übergeben.

Die Allgemeine Hochschulreife haben bestanden: Enes Atmaca (Ehingen), Helin Bal (Ehingen), Chiara Barretta (Ehingen), Anna Baumeister (Westerheim), Loraine Becker (Griesingen), Aileen Blaich (Kirchen), Marcel Bollinger (Schmiechen), Diana Braig (Frankenhofen), Juliane Braß (Untermarchtal), Kathrin Braun (Ehingen), Dennis Brunnauer (Untersulmetingen), Patricia Butscher (Ehingen), Mert Cumert (Munderkingen), Philipp Denner (Munderkingen), Anna Dorn (Grundsheim), Sandra Dorner (Ehingen), Lea Eckert (Ehingen), Madeleine Engelhart (Allmendingen), Bianca Falch (Untermarchtal), Despina Fallia (Ehingen), Veronika Fischer (Altbierlingen), Viktoria Fischer (Altbierlingen), Laura Folino (Laichingen), Robin Friedrich (Blaubeuren), Lukas Fritz (Ehingen), Marcel Füller (Altheim), Anna Gaßmann (Munderkingen), Jonathan Gaus (Ingstetten), Anja Glatthaar (Öpfingen), Natalie Gnannt (Reutlingendorf), Carolin Halajko (Schelklingen), Tim Hartwig (Ehingen), Benjamin Hecht (Altheim), Tom Hertenberger (Nasgenstadt), Jasmin Hofmaier (Altheim), Kim Hofmann (Ehingen), Alisa Hörner (Munderkingen), Paula Hoyer (Munderkingen), Naila Ihle (Oberdischingen), Niko Jenter (Hausen), Juliane Kail (Laichingen), Ina Kästle (Ehingen), Valerie Kimmel (Ehingen), Sarah Kneißle (Kirchbierlingen), Nico Köhler (Öpfingen), Sophia Kreutle (Munderkingen), Alexandra Kunkel (Ehingen), Lukas Kutschker (Altsteußlingen), Jessica Lehmann (Ehingen), Anita Maria Mai (Schelklingen), Antonia Maier (Altheim), Lena Maigler (Blienshofen), Verena Mayer (Frankenhofen), Sarah Mayer (Frankenhofen), Elia Hannes Meyer (Blaubeuren), Jean Miller (Ehingen), Anes Mujanic (Ehingen), Niklas Leon Münch (Hausen), Maximilian Naas (Nasgenstadt), Sven Neuwirth (Emerkingen), Isuf Neziraj (Berg), Jana Niemitz (Ehingen), Lukas Ottenbreit (Munderkingen), Anna-Nicole Pieper (Ennahofen), Sandro Pilloni (Allmendingen), Selina Rapp (Unterstadion), Felicia Rimmele (Nasgenstadt), Florian Rosenstock (Münzdorf), Alexander Rummel (Munderkingen), Nazim-Can Sagdic (Laichingen), Brian Sauter (Obermarchtal), Sophie Ellen Schaible (Pfraunstetten), Ann-Kathrin Schaude (Grötzingen), Carolin Schindler (Ehingen), Nadine Schneider (Altheim), Valerie Schukmann (Ehingen), Philipp Seiler (Öpfingen), Ruben Sick (Öpfingen), Nadine Solluntsch (Schmiechen), Sophia Spanidis (Ehingen), Alina Strahl (Altheim), Sina Stültgens (Ehingen), Ellen Taufer (Münsingen), Christina Wegerer (Allmendingen), Eva Xeller (Kirchen), Cosima Zanker (Ehingen), Florian Zoller (Dettingen), Simon Zugmaier (Oberdischingen).