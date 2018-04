Mit Einzelgesprächen zum Erfolg

Mund abwischen, Einzelgespräche führen und weitermachen: Der SSV Ehingen-Süd empfängt nach der bitteren 0:6-Klatsche in Dorfmerkingen nun den VfL Sindelfingen in Kirchbierlingen. Für SSV-Trainer Michael Bochtler war die Woche nach dem Dorfmerkingen-Spiel keine ganz normale.

„So ein Spiel, so eine Niederlage steckt man nicht einfach weg“, sagt Bochtler und hat deswegen mit jedem seiner Spieler unter der Woche Einzelgespräche geführt. „Ich wollte einfach wissen, wie jeder Spieler das Spiel gegen Dorfmerkingen für sich wahrgenommen hat. Deswegen habe ich bewusst Einzelgespräche geführt und war dann auch überrascht, was dabei herausgekommen ist“, erklärt Bochtler.

Denn die Wahrnehmung, die seine Spieler hatten, ging laut Bochtler teilweise weit auseinander. „Es gab Spieler, die sagten, dass wir eine Chance gehabt hätten, wenn wir in Normalform gespielt hätten. Dann gab es aber auch Spieler, die während des Spiels für sich festgestellt haben, dass wir chancenlos sind“, sagt Bochtler. Zwei Wahrnehmungen innerhalb einer Mannschaft, die laut Bochtler dann dazu geführt haben, dass so ein Spiel dann mit 0:6 verloren wird.

„Somit wurde mir auch klar, dass wir im Spiel nicht mehr richtig umschalten konnten. Wir waren uns von Beginn an nicht einig“, so Bochtler, der erklärt: „Wenn wir nicht unsere Top-Leistung abrufen können, verlieren wir die Spiele. Das ist in dieser Liga nunmal so.“

In Schlagdistanz

Nach den Einzelgesprächen und nach dem regenerativen Training unter der Woche hofft Bochtler nun, dass sich seine Mannschaft wieder körperlich und mental sortiert hat. Denn mit dem VfL Sindelfingen ist eine Mannschaft in der Pfarrei zu Gast, die in Schlagdistanz liegt. Und der VfL Sindelfingen ist genau dort, wo der SSV Ehingen-Süd am Ende der Saison gerne stehen würde – auf dem zehnten und somit einem Nichtabstiegsplatz. „Die sind da, wo wir hinwollen. Deswegen wollen wir natürlich gewinnen“, macht Bochtler deutlich. Dem Kirchbierlinger Trainer ist aber durchaus bewusst, dass die Stärken der Gäste im Offensivbereich liegen. „Sindelfingen hat schnelle Außen und gefährliche Stürmer. Das wissen wir. Wir wissen aber auch, dass sie in der Abwehr ihre Schwächen haben und die vergangenen Wochen nicht allzu erfolgreich gespielt haben“, so Bochtler, der neben den Langzeitverletzten auf Fabian Sameisla (Gelb-Rot-Sperre) und Danijel Sutalo (privat verhindert) verzichten muss. Hinter dem Einsatz von Timo Kästle steht zudem ein Fragezeichen. „Er hat einen Ball aufs Auge bekommen“, sagt Bochtler, der hofft, dass seine Mannschaft am Samstag ihre Heimstärke unter Beweis stellen wird.