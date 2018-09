Mit einem Hilfstruck in den Kosovo

Ein Weihnachts-Truck in den Kosovo. Einen solchen zu realisieren, hat sich der Rotary Club Ehingen-Alb-Donau fest vorgenommen. Dazu ruft er die Menschen aus der Region auf, Gegenstände zu spenden, die die Menschen in Südeuropa dringend benötigen. Die Idee zum Hilfstruck stammt von einem jungen Lastwagenfahrer.

Der junge Fahrer der Spedition Stöhr Logistik fragte bei seinem Chef an, ob der ihm nicht einen Lastwagen für einen Hilfstransport zur Verfügung stellen könne. Die Idee traf auf Wohlwollen und der Rotary Club Ehingen-Alb-Donau kam ins Spiel. „Bei Stöhr gibt es zwei LKW-Fahrer, die die Balkan-Route in- und auswendig kennen“, sagt Hubert Bold, Schatzmeister beim Rotary Club. Doch man sei sich sofort einig gewesen: Damit die Hilfswaren auch dort ankommen, wo sie sollen, brauche man verlässliche Partner vor Ort. Das könne er aus Erfahrung sagen, betont Bold, der einst für die Bundeswehr ein halbes Jahr lang in Sarajevo aktiv war.

Über die evangelische Militärseelsorge des deutschen KFOR-Kontingent konnte der Kontakt zur Diakonie Kosovo hergestellt werden. „Sie arbeiten dort flächendeckend und haben einen deutschen Geschäftsführer“, erklärt Bold. Dieser habe sich sehr über den Kontakt gefreut und habe eine Bedarfsliste geschickt.

Traumazentrum und Lehrlingswerkstätte

Die Diakonie betreibe vor Ort ein Traumazentrum und vier Lehrlingswerkstätten – für Schneiderinnen, Schreiner, Schlosser und Elektriker. Klar, dass da ein Bedarf an Werkzeug und Maschinen da ist. „Wir wollen für die Näherinnen zum Beispiel gebrauchte Nähmaschinen in den Kosovo schicken“, erklärt Bold. Wenn die Frauen mit der Ausbildung fertig sind, dürften sie die Nähmaschinen als Basis für eine eigene Existenzgründung mitnehmen.

Für die anderen Lehrberufe würden neben Werkzeug beispielsweise Hobelbänke und Bandsägemaschinen benötigt. Manches habe man schon beisammen. Zum Beispiel aus der alten Schulwerkstatt der Gemeinschaftsschule Blaubeuren und die Firma Tries spende Werkzeug-Sets. Das sei bereits alles über Mund-zu-Mund-Propaganda zusammengekommen. Jetzt wolle man die Menschen in der Region zur Sammlung aufrufen. Bedarf bestehe neben Gegenständen für die Werkstätten auch an Haushaltsgeräten wie Töpfe, Pfannen und Kaffeemaschinen, Kinderbekleidung und -spielzeug. Gesammelt werden die Gegenstände im Außenlager der Firma Stöhr in der Katharinasteige 2 in Ehingen.

Erfreulich sei zudem, dass Baumarkt Toom, Möbel Borst und Drogeriemarkt Müller signalisiert hätten, dass sie sich vorstellen könnten, die Aktion zu unterstützen. Dazu sollen Kunden gewonnen werden, Gegenstände von der Bedarfsliste zu kaufen und in einen an den Kassen aufgestellten Spendenkorb zu legen.

Ein großes Abenteuer

Der Truck soll dann Anfang des kommenden Jahres, kurz nach Weihnachten, auf Reisen gehen. Es wird ein Abenteuer werden. Denn noch müsse man klären, welche Route der Hilfstruck nehmen soll, sagt Bold – durch Serbien oder doch lieber Montenegro? Und wie wird es mit dem Zoll klappen? Denn auf dem 13,8 Meter langen Lastwagen werden auch neuwertige Waren verstaut sein. Der Rotary Club ist in jedem Fall zuversichtlich, dass es gelingt, mit dieser Aktion tatsächlich Weihnachtsfreude zu schenken.

Alle, die sich an der Aktion beteiligen wollen, ruft der Rotary Club Ehingen-Alb-Donau auf, zu prüfen, was im eigenen Haushalt nicht mehr benötigt wird, aber noch funktionsfähig ist und zur Verfügung gestellt werden kann. Sammeltermine in Ehingen, Katharinasteige 2, sind: 2.11., 17-19 Uhr, 3.11., 10-12 Uhr, 9.12., 17-19 Uhr und 10.12., 10-12 Uhr oder nach Vereinbarung.

