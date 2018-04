Mit drei Schlägen in die lange Nacht der Brauereien

Mit drei Schlägen in zwei Fässer hat Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann am Freitagabend die lange Nacht der Brauereien in Ehingen eröffnet. Bei schönstem Wetter kamen die Gäste in den Biergarten am Groggensee zum Fassanstich.

„Herrliches Wetter, tolles Ambiente und Gäste bis vom Chiemsee“, sagte Baumann bei der Eröffnung der langen Nacht der Brauereien. Mit einem Schlag hat Baumann das Fass Schwanenbier angestochen, ganze zwei Schläge brauchte das Stadtoberhaupt für das Fass aus der Berg Brauerei. Gleichzeitig zur langen Nacht der Brauereien war der Fassanstich auch symbolisch für die Eröffnung des ersten zertifizierten Stadtwanderwegs Deutschlands, dem Bierkulturwanderweg in Ehingen.

Für Braumeister Michael Miller vom Schwanen war der Auftakt in die lange Nacht der Brauereien toll. „Es ist schon beeindruckend, wie viele Menschen um 18 Uhr beim Fassanstich sind. Nun stehen das Bier und die Live-Musik in beiden Brauereien im Vordergrund. Wir alle wollen das Leben genießen“, erklärte Miller, der zum Fassanstich ein Krug Berg-Bier und sein Kollege Uli Zimmermann ein Krug Schwanen-Bier getrunken hat.

„Der Fassanstich ist für mich der Auftakt zur Bierwoche, die am Montag in unserer Brauerei in Berg startet“, so Zimmermann, der für kommenden Mittwoch eine besonders bierige Veranstaltung im Programm hat. „Jeder Gast, der mit einem alten Berg-Bier-Glas in die Brauereiwirtschaft kommt, kriegt dieses Glas gefüllt. Es ist immer spannend zu erfahren, woher die Menschen unsere Gläser haben“, so Zimmermann.