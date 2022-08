Mit diesen Tipps kann man richtig Sprit sparen

Die Stadt Ehingen hat ihren rein elektrischen Fuhrpark für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung um zwei Opel Mokka-e erweitert. Beide Fahrzeuge wurden als Leasingfahrzeuge beschafft. Sie haben laut Stadt eine Reichweite von je rund 350 Kilometer. Für Halter von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor hat die Stadt Ehingen, die immerhin den Titel „Nachhaltige Stadt Ehingen“ trägt, einige Tipps für energiesparendes Autofahren. Gerade vor dem Hintergrund der aktuell hohen Spritpreise und da der Tankrabatt in diesen Tagen endet, können sie auch für den Geldbeutel von Nutzen sein.

Diese zwei E-Autos gehören seit Neuestem zum Fuhrpark der Stadt Ehingen. (Foto: Stadt Ehingen)

Die Autohersteller versuchen seit langem, den Energieverbrauch der Neufahrzeuge zu senken, so die Stadt Ehingen. Doch der technische Fortschritt bleibe weitgehend ungenutzt, wenn die Fahrweise nicht entsprechend sei. Mit folgenden Tipps könne man durch eine angemessene Fahrweise bis zu 30 Prozent Kraftstoff einsparen:

Kurzstreckenfahrten meiden: Auf Kurzstreckenfahrten ist der Benzinverbrauch besonders hoch. In der Warmlaufphase des Motors läuft die Verbrennung nicht optimal und auch der kalte Katalysator arbeitet noch nicht. Deshalb entstehen besonders viele Schadstoffe im Abgas und entweichen ungefiltert in die Atemluft. Das Ende der Warmlaufphase ist erst nach circa vier Kilometern erreicht. Häufige Kaltstarts bedeuten außerdem Stress für den Motor und erhöhen den Verschleiß. Deshalb rät die Stadt Ehingen: Vermeiden Sie Kurzstreckenfahrten in diesem Bereich. Wenn Sie nicht zu Fuß gehen oder Radfahren können, legen Sie möglichst mehrere Besorgungen zusammen (Wegeketten).

Motor nicht im Stand warmlaufen lassen: Der Motor wird durch zügiges Losfahren wesentlich schneller warm als im Stand. Wenn Sie nach dem Start sofort anfahren, halten Sie deshalb den Verschleiß für den Motor in erträglichen Grenzen und reduzieren neben dem Kraftstoffverbrauch auch die Umweltbelastung. Im Übrigen verbietet die Straßenverkehrsordnung das Warmlauflassen des Motors im Stand, weil in der Kaltstartphase besonders viele Schadstoffe in die Luft gelangen.

Niedertourig fahren: Wenn Sie Kraftstoff sparen wollen, fahren Sie im für die entsprechende Geschwindigkeit höchstmöglichen Gang, rät die Stadt Ehingen. Bei niedrigen Drehzahlen verbraucht der Motor nämlich grundsätzlich weniger Kraftstoff, als bei den hohen Drehzahlen, die im kleineren Gang erreicht werden. Dabei brauchen Sie auf Leistung nicht zu verzichten, denn moderne Motoren würden ihre größte Kraft entwickeln, lange bevor die maximale PS-Zahl erreicht wird. Die Drehzahl, bei der der Motor sein maximales Drehmoment erreicht, findet sich in der Bedienungsanleitung des Autos. Schalten Sie spätestens bei Erreichen dieser Drehzahl in den nächst höheren Gang. Hat Ihr Fahrzeug keinen Drehzahlmesser, probieren Sie, ab wann der Motor beim Schalten in einen höheren Gang das Gas „ruckelfrei“ annimmt. Also nieder- aber nicht untertourig fahren!

Vorausschauend und gleichmäßig fahren: Mit einer vorausschauenden und gleichmäßigen Fahrweise kommen Sie Kraftstoff sparend und sicher ans Ziel. Bemühen Sie sich, Hindernisse, wie rote Ampeln, abbiegende Autos und Ähnliches schon von Weitem zu erkennen und einzuplanen. Nehmen Sie dann den Fuß vom Gaspedal und lassen Sie Ihr Fahrzeug so weit wie möglich ausrollen, lautet ein weiterer Tipp. Oft kann es Ihnen auf diese Weise gelingen, mit dem noch vorhandenen Schwung ohne Halt weiterzufahren, beispielsweise wenn die Ampel wieder auf „grün“ springt. Bis zu drei Liter auf 100 Kilometer lassen sich durch eine solche Fahrweise einsparen (Stadtfahrt), der Zeitverlust sei dabei vergleichsweise gering. Verzichten Sie also auf unnötiges kräftiges Bremsen und erneutes Beschleunigen.

Ampel rot – Motor aus: Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass es sich auch bei recht kurzen Wartezeiten lohnt, den Motor abzustellen. Schon nach einer halben Minute Leerlauf wird mehr Kraftstoff verbraucht als durch Abschalten und erneutes Anlassen des Motors. Die Empfehlung, den Motor abzustellen, gilt für das Warten an roten Ampeln und Bahnübergängen ebenso wie für Stau-Situationen. Beachten müsse man aber, dass bei ausgeschalteter Zündung auch andere Funktionen wie Blinklicht und Scheinwerfer erlöschen können. Deshalb sollte man nach Abstellen des Motors die Zündung wieder anschalten.