Mit diesen 10 Tipps erleben Sie einen närrischen Glombigen in Ehingen

Der Glombige Doschdig gehört in Sachen Brauchtum zum Höhepunkt der Ehinger Fasnet. Von früh am Morgen bis spät in die Nacht sind die Narren unterwegs. Die SZ gibt allen Nicht-Hästrägern nun wertvolle Tipps, um am Glombigen in Kügeleshausen einen perfekten Narrentag zu erleben.

Tipp 1: Stärken Sie sich mit einem reichhaltigen Frühstück. Denn der Tag wird ziemlich lang. Sollten Sie zuhause nicht die nötigen Zutaten haben – die Ehinger Bäcker und Gastronomen werden Ihnen da sicherlich weiterhelfen können.

Tipp 2: Nach dem ausgiebigen Frühstück zuhause oder in der Stadt können Sie sich noch ein wenig Ruhe gönnen, bevor das närrische Treiben in Ehingen so richtig durchstartet. Um 13 Uhr können Sie vor der Außenstelle des Landratsamtes in Ehingen live miterleben, wie die Büttel ihre legendären Dixis zulassen. Es lohnt sich, dort zuzuschauen, denn die Büttel werden ihre Zulassung natürlich nicht „einfach so“ geschehen lassen.

Der Hexensprung vor dem Rathaus. (Foto: Mas)

Tipp 3: Nach der Zulassung der Büttel können Sie sich langsam aber sicher auf den Weg in Richtung Lindenhalle machen. Um 14.30 Uhr startet dort die Ehinger Kinderfasnet. Der Narrensamen der Narrenzunft Spritzenmuck hat wieder ein grandioses Programm vorbereitet.

Tipp 4: Gegen 16 Uhr können Sie schon wieder den Büttel zuschauen. Diese haben dann ihren Auftritt vor dem Rathaus und haben für dieses Jahr nichts geringeres als eine Weltpremiere angekündigt.

Tipp 5: Essen nicht vergessen. Jetzt wird es Zeit, kurz ne Rote Wurst oder ähnliches zu essen. In der Innenstadt gibt es viele Möglichkeiten dafür.

Tipp 6: Ist die Büttelsause beendet, führt kein Weg am Ochsenberg vorberg vorbei. Dort werden die Muckenspritzer bei „Fuirio s’brennt“ gegen 17.30 Uhr ihren legendären Löschangriff vorführen.

Dort, wo das Plakat ist, soll im Sommer eine Gedenktafel der Muckenspritzer errichtet werden. (Foto: SZ- götz)

Tipp 7: Von nun an ist es für Nicht-Narren ganz einfach, keine Brauchtumsvorführung mehr zu verpassen. Folgen Sie einfach nach dem Ochsenberg dem Narrentross hoch zum Marktplatz, dort werden die Kügele ihren Kügelestanz aufführen, bevor es dann, bei Einbruch der Dunkelheit, an den Groggensee zur Ausgrabung des Groggadälers geht. Und sobald die Stimme ein lautes „Grogga“ in das Mikro ruft, können Sie in ein weiteres Brauchtum mit anschließendem Feuerwerk eintauchen.

Tipp 8: Nach dem Feuerwerk sollten Sie schnurstracks zum Marktplatz hoch. Dort findet dann der Hexensprung über das lodernde Feuer und die Schlüsselübergabe von Oberbürgermeister Alexander Baumann an die Narren statt.

Tipp 9: Tauchen Sie ein in das Nachtleben von Kügeleshausen. Vom Rosenstadel über die Schwanengasse, die Lindenhalle, über den Marktplatz bis runter zum Viehmarkt geht die Narrenmeile.

Tipp 10: Nehmen Sie sich für den Freitag einen freien Tag und schlafen Sie aus...

