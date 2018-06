Mit dem Bike von Frankreich nach China

Mit dem Dreirad von Frankreich nach China: Das hat sich der Franzose Lionel Serra zum Ziel gemacht und hat jetzt mit seinem durch Sonnenenergie unterstützten Fahrzeug Halt in Ehingen gemacht. Der Forscher nimmt am Sun Trip 2018 teil und reist mit seinem Dreirad in zweieinhalb Monaten von Frankreich nach Guangzhou im Osten Chinas. Die Route ist 12000 Kilometer lang und führt durch zehn Länder. Den genauen Weg könne jeder Teilnehmer individuell bestimmen, erklärt Serra.

Der Franzose ruht sich am Brunnen am Ehinger Marktplatz aus, kommt mit anderen Fahrradfahrern ins Gespräch. Sein Fortbewegungsmittel zieht die Blicke der vorbeieilenden Leute auf sich: Der Franzose aus Chambery reist in einem Dreirad mit Anhänger – beide Fahrzeugteile sind von hauchdünnen Solarmodulen bedeckt. Kabel hängen in der Luft und schlängeln sich an den Stangen entlang. Ist die Batterie aufgeladen, wird Serra durch die Energie beim Fahren unterstützt. „Es ist ein einfaches elektrisches Bike“, sagt Serra auf Englisch. Er nutze die vorhandene Energie, um leichter vorwärts zu kommen. „Ein guter Sonnentag bringt 2000 Wattstunden“, erklärt er.

Serra arbeitet für ein Solarforschungs-Institut und forscht über Energiespeicherung. Er ist ein Tüftler, hat seinem Dreirad selbst den kleinen, faustgroßen Motor hinzugefügt und sich um das System gekümmert, damit er die Solarmodule nutzen kann. Sein Gepäckwagen mit Solarmodul war ursprünglich ein Kinderanhänger.

Überzeugter Anhänger der Elektromobilität

Die Platten mit den Solarmodulen lassen sich sogar der Sonne entgegen neigen, sollte das nötig sein. „Die Module sind sehr empfindlich“, erklärt der Franzose. Sonnenenergie ist für ihn ein großes Thema. „Der Sun Trip ist gut, um über Solarenergie zu sprechen“, erklärt er. „Diese ist eine tolle Möglichkeit für Menschen, um Kurzstrecken zurückzulegen“, sagt Serra. Er selbst fahre in Frankreich ein kleines Eletroauto mit einer Reichweite von 65 Kilometern. „Das ist genug für mich“, sagt er. Um die Reichweite von Elektroautos zu vergrößern, müssten diese leichter werden, betont er. „Man muss mit leichten Materialien arbeiten, um Energie zu sparen.“

Der Sun Trip soll für Aufmerksamkeit sorgen für neue Formen der Mobilität. Die Abenteuerer setzen auf Solarenergie und Ökomobilität. Die Reise führt von Lyon in Frankreich in die chinesische Stadt Guangzhou. „40 Menschen nehmen daran teil“, erklärt Serra. „Die schnellsten brauchen nur 45 Tage.“ Er ist alleine unterwegs und ist nur wenige Tage, bevor er in Ehingen ankam, gestartet. Noch am gleichen Tag will Serra nach Ulm weiterreisen. Viel Gepäck hat er nicht dabei. „Ich campe oder schlafe einfach in der Nähe der Straße“, sagt er.

Seinen Weg und den der anderen Teilnehmer kann man online auf einer Karte verfolgen unter www.thesuntrip.com. Der weiteste Teilnehmer hat am Sonntagmittag bereits Krakau hinter sich gelassen.