Mit breiter Brust gegen Schalke 04

Die ProA-Basketballer des Teams Ehingen Urspring reisen mit breiter Brust nach Oberhausen. Am Sonntag (Sprungball 18 Uhr) treffen die Steeples in der Willy-Jürissen-Halle in Oberhausen auf den Aufsteiger Schalke 04. Und diese Mannschaft wird von einem Trainer trainiert, den Ehingens Headcoach Domenik Reinboth sehr gut kennt.

Raphael Wilder, 65 Jahre alt, ist Trainer von Schalke 04 und ein Mann, den Domenik Reinboth kennt und vor allem sehr schätzt. „Raphael Wilder hat schon meinen Bruder gecoacht. Ich habe ihm oft zugesehen. Jetzt ist es schon besonders für mich, gegen ihn zu coachen“, sagt Reinboth, der dann auch schon alle Sentimentalitäten zur Seite schiebt. „Wir wollen natürlich die Welle des Erfolgs mit in das Spiel gegen Schalke 04 nehmen. Meine Truppe ist gut drauf, wir haben nun durch die Siege eine gewisse Lockerheit in der Mannschaft“, sagt Reinboth, der auch im Training mittlerweile eine „besondere Energie“ bei seiner Mannschaft spürt. „Wir haben einen Flow, den gilt es nun auch gegen Schalke und dann gegen Nürnberg zu konservieren“, betont der Trainer, der nach dem Spiel und Sieg im Württemberg-Duell gegen Tübingen sehr euphorisch gewesen ist.

Funktionierendes Kollektiv

Denn in relativer kurzer Zeit ist es Reinboth gelungen, aus vielen guten Basketballern ein funktionierendes Kollektiv zu formen, das drauf und dran ist, eine Saison zu spielen, die noch viele andere Überraschungen mit sich bringen könnte. Doch mit Schalke 04 wartet nun ein Aufsteiger auf das Team Ehingen Urspring, der nicht nur einen erfahrenen Trainer an der Linie hat, sondern auch bärenstarke Basketballer auf das Parkett schicken kann. Besonders angetan hat es Reinboth Tibor Taras, ein deutscher 1,98-Hüne, auf den seine Mannschaft besonders aufpassen soll. Zudem ist das Team aus Gelsenkirchen mit fünf Ausländern – vier US-Amerikaner und ein Kanadier gespickt – alles Spieler, die ihr Handwerk Basketball verstehen.

Die rund sechs Stunden Fahrt nach Oberhausen sieht indes Domenik Reinboth als größten, negativen Faktor an, wenn er auf die Begegnung mit den Königsblauen schaut. „Dass eine Heimmannschaft eben nicht ewig im Bus sitzen muss, ist schon ein großer Vorteil“, so Reinboth, der sein Team nach dem Tübingen-Sieg zwar lobte, aber auch noch Schwachstellen identifizierte. „Wir müssen aufpassen, dass wir keine nachlässigen Phasen im Spiel haben. Das kann oft gefährlich werden“, so Reinboth.