Mit überschaubarem Aufgebot gegen den Tabellenzweiten

Die Bezirksliga-Handballer der TSG Ehingen haben am Samstag, 24. November, den TSV Bad Saulgau II zu Gast. Spielbeginn in der Längenfeldhalle ist um 20 Uhr. Die Gäste sind als Meister der Bezirksklasse in der vergangenen Saison aufgestiegen und überzeugen bisher auch in der Bezirksliga. Saulgaus „Zweite“ hat sieben ihrer neun Spiele gewonnen und ist Tabellenzweiter. Auf Rang neun zu finden ist die weiter personell gebeutelte TSG, die dennoch auf einen Überraschung vor heimischem Publikum hofft.

Zu beneiden ist der Ehinger Trainer Winfried Biberacher derzeit nicht, Woche für Woche gibt es neue Hiobsbotschaften. Als hätte die TSG nicht schon genug verletzte Spieler, droht gegen Bad Saulgau nun auch noch der Ausfall von Torhüter Tristan Klein. Zuletzt in Lustenau hatte sich Klein eine Platzwunde am Auge zugezogen und blieb zudem wegen des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung zur Beobachtung einen Tag im Spital. Bei Fabian Kaus, der schon in den vergangenen Partien pausieren musste, steht wohl wegen einer Knieverletzung bis auf Weiteres nicht zur Verfügung.

„Es wird nicht besser“, sagt Winfried Biberacher, der im Heimspiel am Samstag darüber hinaus wohl auf Matthias Kneer verzichten muss, der am Wochenende beruflich auf einer Fortbildung ist. „Bad Saulgau wird eine vollere Bank haben als wir“, sagt Trainer Biberacher. Zuletzt gegen Bregenz II war der TSV-Kader mit 14 Spielern voll besetzt, während die TSG in Lustenau mit elf Spielern, darunter zwei Torhüter, angetreten war. Biberacher hofft, dass Tino John wieder dabei ist, der berufsbedingt am vergangenen Wochenende passen musste.

Dass der Aufsteiger Bad Saulgau II so gut dasteht, ist für Winfried Biberacher keine Überraschung. „Saulgau hat eine gute Mischung von guten jungen Spielern und ein paar früheren Württembergliga-Spielern.“ Den Trainer des Gegners kennt Biberacher gut, mit Markus Weisser hat Winfried Biberacher früher selbst in Bad Saulgau zusammengespielt. Weisser, früher Kreisläufer, lässt sein Team gern über den Kreis spielen, aber die zweite Mannschaft des Landesligisten verfügt auch über einen starken Rückraum.

Die TSG wird in der Abwehr gefordert sein. Mit ihrer offensiven Verteidigung bereiteten die Ehinger den in der Regel an eine 6:0-Deckung gewohnten Gegnern zuletzt Probleme – auch Lustenau kam anfangs damit nicht so zurecht, nicht von ungefähr führte die TSG Mitte der ersten Halbzeit mit 9:6 – doch angesichts der eingeschränkten Wechselmöglichkeiten war die Intensität in der Deckung über 60 Minuten nicht durchzuhalten. „Und dann passieren eben kleinere Fehler“, so der Trainer.

„Wenn ich 14 Leute hätte, hätte ich gegen Bad Saulgau keine Bedenken“, sagt Winfried Biberacher. Die Hoffnung, dass sein dezimiertes Team gegen den Tabellenzweiten für eine Überraschung sorgt, gibt der Ehinger Trainer aber nicht auf.

Die zweite Mannschaft der TSG-Handballer tritt ebenfalls am Samstag und bereits um 16 Uhr in der Längenfeldhalle gegen den SC Lehr II an.