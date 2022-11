Ministrantenaufnahme Kirchbierlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 6. November, fand in Kirchbierlingen in der St. Martinus Kirche die Ministrantenaufnahme statt. Dabei wurden von Vikar Martin Saur die drei neuen Ministranten Christian Egle, Helene Kräutle und Verena Kräutle in die Schar der Ministranten aufgenommen. In diesem Rahmen wurden auch Ehrungen durchgeführt. Franziska Egle, Kilian Maier, Lukas Schirmer, Paula Schleker, Manuel Sievers, Florian Weber und Lisa Ziegler wurden für fünf Jahre geehrt. Außerdem wurden Franziska Münst, Lea Sievers und Nico Weber für zehn, sowie Sandra Münst für 15 Jahre geehrt. Zudem wurden Leonie Knupfer nach sieben, Anna Maier nach elf, Franziska Münst nach zehn, Johanna Münst nach sechs, Sandra Münst nach 15, Lena Neubrand nach drei, Lea Sievers nach zehn, Marc Vöhringer nach sieben und Nico Weber nach zehn Jahren Ministrantendienst verabschiedet.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand die Jahreshauptversammlung statt. In diesem Rahmen wurden Noah Schirmer und Veronika Egle als neue Oberministranten gewählt. Im kommenden Jahr werden die Beiden noch von den alten Oberministranten Johanna Egle und Conny Egle unterstützt.