Ministranten auf Sommerfreizeit

Über achtzig Ministrantinnen und Ministranten von St. Blasius waren mit Pfarrer Harald Gehrig auf Sommerfreizeit in Südtirol. Thema war eine Kreuzfahrt, die durch die Kollision mit Untiefen vor einer Insel jäh endete. So waren die Spiele der schiffbrüchigen Ministranten darauf abgestimmt, die Insel heil zu verlassen. Die Minis waren sehr motiviert und nahmen die Herausforderungen der Woche tapfer an. Schließlich sorgten Leucht- und Rauchsignale dafür, dass die Ministrantenschar entdeckt und gerettet wurde. Dank sei den Leiterinnen und Leitern sowie dem Küchenteam für das unvergessliche Erlebnis.