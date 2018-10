Millionenschäden an den Schmiechbrücken

Die Stadt Ehingen wird in den kommenden zwei Haushaltsjahren nach ersten Schätzungen rund 1,3 Millionen Euro in die Hand nehmen müssen, um nur drei der insgesamt 28 Schmiechbrücken in Ehingen zu sanieren. Das ist das Ergebnis einer Brückenprüfung, die Stadtbaumeister Andreas Erwerle am Donnerstagabend im Ehinger Gemeinderat vorgestellt hat.

„Ehingen ist fast wie Venedig“, scherzte Andreas Erwerle bei der Vorstellung des Prüfberichts zu den 28 Ehinger Schmiechbrücken, bevor es aber durchaus ernst wurde. Denn von den 28 Brücken, die meisten davon sind in der Kernstadt zu finden, sind drei Brücken so sanierungsbedürftig, dass die Stadtverwaltung damit nicht mehr allzulange warten möchte.

Die Brücke zwischen dem Ehinger Museum und dem Deutschen Kaiser muss dringend saniert werden (Foto: SZ-Archivoto: Tobias Götz)

Brücke Kaserngasse: So ist die Brücke an der Kaserngasse zwischen Ehinger Museum und der Gastwirtschaft Deutscher Kaiser so marode, dass sie laut Stadtbaumeister Andreas Erwerle erneuert werden muss. „Diese Brücke können wir so nicht mehr halten. Die Korrosion ist so enorm, dass sich eine Sanierung hier nicht mehr lohnt“, betonte Erwerle vor den Ehinger Stadträten.

Brücke Alte Molke: Auch die Schmiechbrücke hinter dem Museum an der Alten Molke muss erneuert werden. „Auch diese Brücke ist ein Sorgenkind. Korrosion hat durch das viele Streusalz Einzug gehalten, von den Stahlträgern blättert der Rost ab und das Brückengeländer hat nicht mehr die vorgerschriebene Höhe“, so Erwerle.

Schmiechbrücke Adolffstraße: Die größte Brücke, die dringend saniert werden muss, ist die Schmiechbrücke im unteren Bereich der Adolffstraße nach der Schwemmwaage. „Hier sind wir mit einem sogenannten Brückenunterschichtgerät an die Untersuchung gegangen und haben Vergleiche zu einer Untersuchung vorgenommen, die vor sechs Jahren gemacht wurde“, so Erwerle. Hier wurde deutlich, dass die sogenannten Aufladepunkte unter der Brücke massive Risse haben, die im Vergleich zu vor sechs Jahren deutlich größer geworden sind. „Diese Risse an diesen Stellen führen zu einer drohenden Instabilität der Brücke. Deswegen müssen diese Aufladepunkte erneuert werden“, sagt Erwerle und betont: „Während der Bauarbeiten wird die Brücke dann nicht befahrbar sein.“ Das wiederum bedeutet, dass die Adolffstraße in dieser Zeit nicht durchfahrbar sein wird.

Allgemein seien die Brückenprüfungen laut Erwerle wie ein klassischer TÜV am Auto zu sehen. „Wir haben alle Schmiechbrücken auf Herz und Nieren geprüft, es war sozusagen eine Generaluntersuchung“, so Erwerle. Geht es nach den derzeitigen Planungen der Verwaltung, sollen die beanstandeten Brücken in den kommenden zwei Haushaltsjahren saniert oder ausgetauscht werden. „Unsere erste Kostenschätzung liegt bei grob 1,3 Millionen Euro“, so Erwerle.

Zudem hat die Stadt neben den Schmiechbrücken auch noch zwei Lauter-Brücken, drei Riß-Brücken, drei Donau-Brücken, sechs Unterführungen und eine Fußgängerbrücke – und zwar am Bahnhof.

Mehr entdecken: 6000 Enten gehen in Ehingen an den Start

Mehr entdecken: Brückensanierung verzögert sich