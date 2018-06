Mickie Krause ist von der Stimmung überwältigt

Zwei bekannte Musikstars sind am Samstagabend im Rahmen des Kreismusikfestes, das zum 90-jährigen Bestehen des Musikvereines Kirchen gefeiert wurde, ins Festzelt gekommen, um ihre Hits zu präsentieren. Zahlreiche Fans, Besucher und Musiker feierten unter dem Motto Party, Palmen, Blasmusik. „Zugabe, Zugabe, Zugabe“ – so tönte es durch das Festzelt in Kirchen. Grund hierfür war der vorausgegangener Auftritt des Mallorca-Schlagerstars Mickie Krause, der das Highlight des Kreismusikfestes am Samstagabend darstellte.

Zu Beginn des Abends machte die zwölfköpfige Band „Notausgang“ ordentlich Stimmung, zog die Besucher in ihren Bann und präsentierten bekannte Hits auf Ihren Blechinstrumenten. Zwischendurch zeigte Tobee, der ebenfalls ein bekannter Star auf Mallorca ist, ein paar seiner Hits – unter anderem den „Helikopter 117“-Song, zu welchem auch auf Malle stets gefeiert wird und der auch die Fans in Kirchen zum Mitsingen einlud. Dann übernahmen erneut „Notausgang“ die Bühne und heizten der Menschenmenge mit Liedern wie „Mexico“ von den Böhsen Onkelz und „Don´t stop Belivin“ von Journey ordentlich ein.

„Schatzi schenk mir ein Foto“

Als dann Mickie Krause die Bühne betrat und seine Songs zum Besten gab, verwandelte sich das Festzelt vollends in ein Tollhaus und eine sensationelle Stimmung flutete das Zelt und hielt vom ersten bis zum letzten Titel an. „Schatzi schenk mir ein Foto“, „Nur noch Schuhe an“, „Jan Pillemann Otze“ waren nur einige der Hits des gutgelaunten Krause, der in der Nacht nach einem Fernsehauftritt in Chemnitz nach Kirchen gefahren wurde, um diesen Termin beim Kreismusikfest wahrnehmen zu können. Nicht wie erwartet um 1.30 Uhr, sondern bereits gegen 0.45 Uhr war er in Kirchen.

Beim Song „Für die Ewigkeit“ war Krause von der Stimmung selbst überwältigt und nahm diesen Moment mit seinem Smartphone auf. Am Ende seines Auftrittes verteilte Krause Autogrammkarten. Hier hatte der Sicherheitsdienst ordentlich zu tun, um die Menschenmassen aufzuhalten.