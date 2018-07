Michl Müller spricht mit dem toten Shakespeare über Julia und Romeo

„Müller...nicht Shakespeare“ hat am Samstagabend annähernd 600 Kabarettfans in die Ehinger Lindenhalle gelockt. Der 1972 in Bad Kissingen geborene Michael „Michl“ Müller ist ein deutscher Kabarettist und Musiker aus Franken.

„Dreggsagg“ trägt er im ersten Akt programmatisch auf dem Hemd geschrieben, William Shakespeares geistsprühender Schädel ziert sein T-Shirt im zweiten. Warum wohl? Shakespeare geistert in Michls Kopf herum. Das liegt am berühmtesten Liebespaar der Weltliteratur. „Romeo und Julia ist nix anders als Rosamunde Pilcher“, ergeht sich Michl in vergleichender Literaturwissenschaft. Shakespeares Geist spricht zu ihm auf der Bühne aus seinem totgeglaubten und meist wie ein Kanarienvogelkäfig verdeckten Haupt. „Verflucht sei, wer meine Knochen bewegt“, steht auf des Dichters Grab zu lesen. Die Regie tut es zum Vergnügen des darob köstlich amüsierten Publikums trotzdem. Mehrfach „entdeckt“ Michl Müller die gestorbenen Überreste, als sie sächselnd ins Geschehen eingreifen.

Sachse, kein Angelsachse

„Ich bin Sachse, nicht Angelsachse“, begründet der tote Glatzkopf seinen landestypischen Akzent aus dem Erzgebirge und darüber hinaus. Sein Bruder Heiko habe all die ihm zugeschriebenen Theaterstücke verfasst, bekennt er in Anspielung auf Zweifel an der Urheberschaft der ihm zugeschriebenen Werke. Er habe sie aber alle durchgelesen. Vergleiche mit Michl Müller drängen sich auf. Ist nicht auch er als gelernter Werkzeugmechaniker einer, dem die Fähigkeit zu höherer geistigen Leistung abzusprechen wäre? Wer ist sein Heiko? Er selbst vielleicht?

Als die Antworten auf die Fragen des Lebens bei den Toten zu suchen noch als der Weisheit letzter Schluss galt, spielte auch Shakespeare mit der Inspiration durch nicht existierende Mächte und ließ König Hamlets Geist in Helsingör erscheinen. Auf der Ehinger Bühne erschien dieser nicht, dafür ein Fastnachter aus Franken, der mit einem unablässig zündenden Feuerwerk an Geistesblitzen und Gesang à la Helene Fischer das Publikum so entflammte, dass es am Ende stehend und voll Inbrunst mitsang: „Das macht mich jung, das macht mich schön, gibt meinem Leben wieder Sinn. Sie ist die ,Fleischreifachverkäuferin’“.