Michel-Buck-Schüler genießen Wintersporttag

Wintersporttage gehören meist zu den schönsten Erlebnissen der Schulzeit, an die man sich auch noch Jahre später gerne zurückerinnert. Die Michel-Buck-Schule nutzte Anfang Februar die Möglichkeit dazu. Für alle Ski-/Snowboard – und Rodelfans ging es ins Gebiet Oberjoch/Hindelang. Andere Angebote waren Eislaufen, Erlebnisbad in Ulm und eine Winterwanderung an der Donau.

Ein Höhepunkt des Tages war sicherlich die Teilnahme bei „Jugend trainiert für Olympia&Paralympics“.

Die Schüler starteten im Württembergfinale 2019 - WK II Ski alpin Riesenslalom (jahrgangsoffen Jungen/gemischte Mannschaften und Mädchen) und im Württembergfinale 2019 - WK V Vielseitigkeitslauf (JG 2008 bis 2011 Jungen/gemischte Mannschaften und Mädchen).

Zusätzlich hatten sie die Möglichkeit, beim „Schneesportfestival der Schulen“ in vielen Mitmachstationen verschiedene Bewegungs-erfahrungen in einer eindrucksvollen Natur erleben zu dürfen. Hier gab es auch mal die Gelegenheit, sich im direkten Vergleich mit den anderen zu messen.

Mit Schülern, die ohne Ski oder Snowboard in den Schnee wollten, wurde auf einer der drei Rodelbahnen mit 3,5 Kilometer Länge und verschiedenen Schwierigkeitsgraden gerodelt.