Michel-Buck-Schüler genießen ihre Musicalfahrt

Die Musicalfahrt hat die Michel-Buck-Schule Mitte Januar nach Bochum geführt. Die 44 Schüler und zwei Lehrerinnen der Michel-Buck-Schule staunten bei der Besichtigung der Ruhrgebietsstädte Essen und Bochum und des „Deutschen Bergbaumuseums Bochum“ über die Vielfältigkeit dieser Städte über- und untertage.

Das absolute Highlight dieser Fahrt aber war der Musicalbesuch bei „Starlight Express“ in der eigens für dieses Musical gebauten Halle in Bochum. Die tolle Atmosphäre im Musicaltheater übertrug sich auf alle Schüler sowie Lehrer und zauberte am Ende der Vorstellung allen Teilnehmern ein Lächeln ins Gesicht. Auf der Rückfahrt nach Ehingen wurde noch ein Abstecher in die Multifunktionsarena „Auf Schalke“ gemacht. Aufgrund des Sturmtiefs Friederike konnte man im Anschluss an die Besichtigungstour die Schalker Fußballprofis dieses Mal leider nicht beim morgendlichen Training beobachten. Die Begeisterung unter allen Teilnehmern war sehr groß. Bei der Ankunft in Ehingen wurden bereits Pläne für die nächste Musicalfahrt geschmiedet.