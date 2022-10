Metzelsuppe in Nasgenstadt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 16. Oktober fand in der Alten Schule in Nasgenstadt das zweite Metzelsuppe-Essen des SC Nasgenstadt statt. Das Fest fand regen Anklang, über die Mittagszeit waren alle Sitzplätze belegt und die Metzelsuppe to Go wurde auch sehr gut angenommen. Dank der Vorbestellungen waren alle Essensportionen restlos ausverkauft und auch das Kuchenbuffet fand reißenden Absatz. Die Vereinsverantwortlichen freuen sich schon auf eine Wiederholung im nächsten Jahr und bedanken sich ganz herzlich bei allen Gästen, Helfern und Kuchenspendern.