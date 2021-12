Metallstaub entzündet sich

Metallstaub hat sich am Dienstag in einem Ehinger Betrieb entzündet. Gegen 22 Uhr entzündete sich der Metallstaub, der während der Produktion in der Ehinger Firma anfällt. Die Maschine blies den Staub dann in einen Kunststoffsack. Der fing an zu brennen. Mitarbeiter reagierten richtig und stellten den Sack nach draußen. Dort brannte er kontrolliert ab.

Ursache wohl technischer Defekt

Die Ursache der Brandes dürfte in einem technischen Defekt zu finden sein, so die Erkenntnisse der Polizei. Dank des überlegten Handelns der Beschäftigten hielt sich der Sachschaden in Grenzen.