Meisterstücke auf Schloss Mochental

Mit dem renommierten Konzertpianisten Heiner Costabél wird ein absoluter Virtuose am Flügel ausgewählte Meisterwerke von Beethoven, Brahms, Schumann und Chopin auf Schloss Mochental am Samstag, 11. August (17 Uhr), interpretieren. Der feinsinnig und hoch sensibel interpretierende Pianist zieht durch sein ausdrucksstarkes Spiel das Publikum in seinen Bann.

Dabei hat er eine weitere, reizvolle Spezialität zu bieten: Mit dem Konzertrepertoire verbindet er im Plauderton gehaltene Hintergrund-Informationen. Diese beziehen sich nicht nur auf die vorgetragenen Kompositionen, sondern auch auf Biographisches aus dem Leben und Umfeld der großen Musiker.

„Liebessehnsucht“ - ein Feuerwerk der Gefühle, hat Heiner Costabél als Programm für den Abend im Schloss Mochental ausgewählt mit Meisterwerken von Beethoven, Brahms, Schumann und Chopin.

Als Gast wird eine der interessantesten Geigerinnen der Szene, Zorana Memedovic, anwesend sein mit Werken von Kreisler (Liebesfreud und Liebesleid), Elgar (Salut d’amour) und dem weltbekannten Czardas des Italieners Vittorio Monti, den sie wie keine zweite Sintigeigerin hingebungsvoll spielt.