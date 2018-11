Meisterschaftsrunde in der Halle läuft

Während die älteren Jugendjahrgänge am vergangenen Wochenende noch im Freien am Ball waren, sind die Jüngeren bereits in die Halle gewechselt. Die D- und E-Junioren eröffneten im Fußballbezirk Donau mit den ersten Vorrundenbegegnungen die Hallenbezirksmeisterschaften. Am kommenden Wochenende, 17./18. November, folgen weitere Vorrundenspiele der D- und E-Junioren sowie dann auch der C-Junioren.

Bei den D-Junioren wurde am vergangenen Wochenende in acht Vorrundengruppen gespielt, sechs davon mit Beteiligung von Vereinen aus dem Raum Ehingen. Es gab Fünfer- und Sechsergruppen, die jeweils drei besten Teams kamen weiter. In Riedlingen, wo die Entscheidung in den Gruppen A bis F fiel, qualifizierten sich unter anderem die beiden Teams der SGM Altheim/Allmendingen/Niederhofen, die TSG Ehingen II, der VfL Munderkingen, der SV Unterstadion I, die SGM Rißtissen/Donau-Riss III, die SGM Ringingen-Pappelau, die SGM FV Schelklingen und die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker II für die nächste Runde. Die TSG Ehingen und die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker I peilen ebenfalls den Einzug in die Zwischenrunde an, sie spielen am Samstag, 17. November, in Altshausen. Mit den Begegnungen in Altshausen sowie in Sigmaringen wird in dieser Altersklasse die Vorrunde abgeschlossen.

In insgesamt 14 Gruppen wird die Meisterschaftsvorrunde der E-Junioren ausgetragen. Beim Auftakt am vergangenen Wochenende in Riedlingen setzten sich in Gruppe A unter anderem die SG Öpfingen und in Gruppe B die SGM Ringingen-Pappelau durch. Die Gruppen C und D in Sigmaringen waren ohne Beteiligung von Mannschaften aus dem Raum Ehingen. An drei Orten wird am Wochenende die E-Jugend-Vorrunde fortgesetzt und abgeschlossen. In Riedlingen treten etliche Mannschaften aus dem Raum Ehingen an.

Bei den C-Junioren steht am Wochenende 17./18. November die komplette Vorrunde auf dem Programm. Gespielt wird in insgesamt neun Gruppen an drei Orten, Riedlingen, Sigmaringen und Altshausen. In Riedlingen sind unter anderem dabei und kämpfen um den Aufstieg in die Zwischenrunde: SGM Oberdischingen/Donau-Riss I und II, SSV Emerkingen I und II, SV Granheim, SGM Kirchen/Marchtal/Lauterach, SG Dettingen, TSG Ehingen I und II, SGM Ehingen-Süd/Rottenacker/Griesingen I und II, VfL Munderkingen/SV Unterstadion I und II sowie SGM Schelklingen.