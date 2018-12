Meisterschaften der TSG Ehingen

Die Turnabteilung der TSG Ehingen veranstaltet am Samstag, 8. Dezember, in der alten Michel-Buck-Halle die Stadt- und Vereinsmeisterschaften 2018 im Geräteturnen. Die Wettkämpfe beginnen um 12 Uhr und werden gegen 17 Uhr beendet sein. Alle Teilnehmer turnen den klassischen Geräte-6-Kampf, bestehend aus Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck. Dank eines gezielten Trainings durch Franz Kiene, Moritz Leichtle, Tim Baudach und Michael Kuch haben eine ganze Reihe von Nachwuchsturnern ein gutes sportliches Niveau erreicht, sodass die Platzierungen bei den Stadt- und Vereinsmeisterschaften völlig offen sind. Die Siegerehrungen für alle Altersklassen finden im Anschluss an die Wettkämpfe in der alten Michel-Buck-Halle statt.