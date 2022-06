Meisterschaft wird nun zum Zweikampf

Die Meisterschaft der Kreisliga A 1 machen jetzt nur noch die SGM Ertingen/Binzwangen und der SV Betzenweiler unter sich aus. Während sich die SF Bussen den Klassenerhalt sicherten, liegen der TSV Rißtissen und die SG Ersingen punktgleich auf den Plätzen 14 und 15 und stehen sich am kommenden Samstag gegenüber. SF Donaurieden und FC Marchtal stehen als Absteiger schon länger fest.

SZ-Topspiel: TSV Allmendingen - TSV Rißtissen 0:0. - „Wir hatten keinen guten Tag“, sagte Allmendingens Trainer Harry Brobeil. Gleich zu Beginn traf Florian Stiehle nur den Torpfosten. Weitere gute Chancen wurden vergeben. Gästetrainer Berthold Werkmann freute sich über den Erfolg seiner Mannschaft: „Unsere Taktik ist aufgegangen. Doch wenn der Pfostenschuss am Anfang ins Tor geht, verlieren wir sicher deutlich“. „Wenn es schlecht gelaufen wäre, bekommen wir in der zweiten Halbzeit sogar noch ein Gegentor“, so Harry Brobeil. Reserven: 3:0 (gewertet).

SGM Ertingen/Binzwangen - SV Ringingen 6:2 (3:1). - Tore: 1:0, 2:0 Lukas Reiter (63., 71.), 3:0, 4:0 Johannes Jäggle (75., 77.), 4:1 Daniel Kress (86.), 4:2 Stefan Denkinger (87.), 5:2 Lukas Reiter (89., Foulelfmeter), 6:2 Johannes Jäggle (90.). - „Als der SV Ringingen am Aufholen war, kam ein Elfmeter zum 5:2, dann sind wir zusammengebrochen“, sagte Gästetrainer Joachim Oliveira. Reserven: 3:1.

SV Betzenweiler - SF Kirchen 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 Daniel Weber (43.), 1:1 Tim Seebauer (56.), 2:1 Fabian Argo (78.). - Die Gäste hatten wenig Torchancen, der SV Betzenweiler bot eine gute Abwehrleistung und kam zu einem verdienten Sieg. - Reserven: 3:0 (gewertet).

SF Bussen - SGM Schmiechtal/Alb 0:0. - Die Gastgeber waren optisch überlegen, die Gäste haben in diesem guten Spiel gekontert. Die SF Bussen bleiben in der Kreisliga A.

SG Ersingen - FC Marchtal 3:3 (2:1). - Tore: 1:0 Ryan Lait (2.), 1:1 Jan Maikler (24.), 2:1 Robin Dürr (33.), 2:2 Fabian Illich (49.), 3:2 Robin Dürr (77.), 3:3 Jan Maikler (78.). - Die Gäste holten dreimal einen Rückstand auf und spielten ohne Druck. - Reserven: 0:3 (gewertet).

SGM Daugendorf/Zwiefalten - Schwarz Weiß Donau II 1:3 (1:0). - Tore: 1:0 Florian Mack (25.); 1:1 Christian Speiser (60.), 1:2 Eigentor (66.), 1:3 Lukas Steinwender (90.). - Bereits am Freitagabend holten die Munderkinger drei Punkte. - Reserven: 0:3 (gewertet).

SV Dürmentingen - SV Oberdischingen 4:0 (3:0). - Tore. 1:0 Christian Rommel (3.), 2:0 Patrick Schlegel (9.), 3:0 Niklas Diepold (14.), 4:0 Dominik Schirmer (86.). - Die Partie war bereits nach einer knappen Viertelstunde entschieden. - Reserven: 3:0 (gewertet).

SF Donaurieden - SG Griesingen 1:3 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Peter Gobs(21., 55., 61.), 1:3 Mathias Stetter (89.). - „Am Ende waren alle platt“, sagte Pressewart Robin Kolleth. Res.: 0:4.