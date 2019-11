Meister der Unentschieden – Versicherung gegen Niederlagen

Als überaus ertragreich lässt sich der Herbst für den Fußball-Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd bisher nicht bezeichnen. Verloren hat das Team von Trainer Michael Bochtler in den vergangenen acht Wochen selten, aber auch nicht oft gewonnen. Meist sprang ein Punkt heraus – das 1:1 am vorletzten Vorrundenspieltag am vergangenen Wochenende war bereits das sechste Unentschieden der Kirchbierlinger in dieser Saison. Bestmarke in der Liga, wenngleich eine ungewollte.

In Wangen winkte aber mehr als nur ein Pünktchen. Chancen gab es vor allem in der ersten Halbzeit genug, aber es blieb beim einzigen Treffer von Hannes Pöschl. Einmal mehr verhinderte fehlende Kaltschnäuzigkeit eine bessere Ausbeute. Eine Woche zuvor im Heimspiel gegen Tübingen hatte sich das großzügige Auslassen von Chancen in der ersten Halbzeit nicht gerächt – der SSV traf nach dem Seitenwechsel noch zweimal zum 2:0-Sieg – in Wangen dagegen schon. Simon Wetzel erzielte den Ausgleich und in der Schlussphase hatten die abstiegsbedrohten Allgäuer sogar noch die Chance zum Siegtreffer. Wie Ehingen-Süd auch, aber ein drittes Tor sollte in diesem Spiel nicht fallen.

Während man beim SSV Ehingen-Süd mit dem Unentschieden haderte, war man bei der TSG Backnang glücklich über das 1:1 beim VfL Pfullingen – obwohl der souveräne Spitzenreiter Backnang ungeschlagen nach Pfullingen gereist war und zwölf seiner bis dahin 15 Spiele gewonnen hatte. Die TSG war froh über ihr viertes Unentschieden der Saison, weil das 1:1 in der Nachspielzeit fiel. Der Torschütze ist nicht schwer zu erraten: Mario Marinic ist der mit Abstand torgefährlichste Mann der Liga und war gegen Pfullingen, im 16. Saisonspiel seiner Mannschaft, bereits zum 18. Mal erfolgreich. Marinic scheint Backnangs Versicherung gegen Niederlagen zu sein. Der 18. Saisontreffer des 35-jährigen TSG-Stürmers war außerdem eines für die ARD-Sportschau, für die Wahl zum Tor des Monats werden seit den Zeiten eines Klaus Fischer gern Fallrückzieher hergenommen.

Für Backnang ist die Hinrunde bereits vorbei – der Tabellenführer hat als einziger Verbandsligist bereits 16 Spiele absolviert und ist am nächsten Wochenende spielfrei – und ist auf bestem Weg zurück in die Oberliga. Schwer vorstellbar, dass ein anderes Team der TSG den ersten Platz noch streitig macht. Groß dagegen ist das Gerangel um Rang zwei und mittendrin der SSV Ehingen-Süd – trotz der bereits sechs Unentschieden. Aber auch die anderen Konkurrenten, in erster Linie der FSV Hollenbach, der TSV Essingen, der 1. FC Normannia Gmünd und der VfL Sindelfingen, ließen in den vergangenen Wochen immer wieder Federn.

So kam Gmünd gegen Rutesheim nicht über ein 1:1 hinaus und verpasste den Sprung auf Rang zwei. Diesen Platz schnappte sich, weil auch Ehingen-Süd nicht gewann, der FSV Hollenbach, der sich beim 6:2 gegen den nächsten Süd-Gegner Neckarrems von seiner besten Seite zeigte. Die Partie war mit Hollenbachs 4:0 kurz nach der Pause früh entschieden.

Deutlich fiel auch der Sieg des TSV Essingen aus, bei dem es nach einer Achterbahnfahrt in der Vorrunde offenbar bergauf geht. 4:0 siegte Essingen gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen, wobei die Heimelf von der Roten Karte für Calcio-Torjäger Sascha Häcker profitierte. Zehn Minuten nach der Pause geriet Häcker, beim Stand von 1:0 für den TSV, mit Essingens Patrick Funk aneinander und soll den früheren Profi des VfB Stuttgart gewürgt haben – so hatte es zumindest der nur wenige Meter entfernt stehende Schiedsrichterassistent gesehen. Der Unparteiische schickte den Angreifer von Calcio vom Platz.

Trotz des Erfolgs flossen beim TSV Essingen Tränen. Nach Abpfiff des letzten Essinger Heimspiels vor der Winterpause – an den nächsten beiden Wochenenden muss der TSV auswärts ran – wurden die Defensivspieler José Gurrionero und Thomas Parada verabschiedet. Gurrionero kehrt nach zwei Jahren in Essingen aus beruflichen Gründen in seine Heimat Mallorca zurück, Parada ist Sportinvalide.

Einen Heimsieg hatte sich auch Landesligist Olympia Laupheim gegen Straßberg gewünscht – heraus kam ein 0:0. Eine weitere Enttäuschung in dem von Enttäuschungen reichen Olympia-Jahr. „Das waren zwei verlorene Punkte. Bei der Vielzahl an Chancen hätten wir als Sieger vom Platz gehen müssen“, so Laupheims Trainer Hubertus Fundel. Kurz nach der Pause hätte er gern einen Elfmeterpfiff gehört, nachdem der Ex-Ehinger Narciso Filho im Strafraum gestoppt worden war. „Er ist gehalten worden, für mich ein klarer Strafstoß“, so Fundel. Doch es gab weder einen Strafstoß noch einen Sieg, die Gefahr eines neuerlichen Abstiegs bleibt hoch in Laupheim.

Das gilt auch für den FV Bad Schussenried, der gut in die Landesliga-Runde gestartet war, ehe eine Serie siegloser Spiele begann, die jetzt und nach fast zwei Monaten riss. Dank des frühen Doppelpacks von Felix Bonelli (5. und 16. Minute) bezwangen die Schussenrieder die zuvor punktgleiche TSG Balingen II 2:1 und verbesserten sich auf Rang 13. „Jetzt haben wir den Anschluss wieder geschafft“, freute sich FVS-Trainer Daniel Amann. Mehr aber auch nicht, um in der Liga zu bleiben, muss Bad Schussenried sein Punktekonto künftig wieder häufiger aufstocken als in den vergangenen zwei Monaten. (aw)