Mehrwegpflicht ab Januar: Das sagen Ehinger Restaurants zum neuen Gesetz bei To-Go-Gerichten

Wer ab 1. Januar im Restaurant oder Imbiss Essen zum Mitnehmen bestellt, wird sich entscheiden können: zwischen Einweg- und Mehrwegverpackung. Denn dann tritt die Neuerung des Verpackungsgesetzes in Kraft. Und das besagt: Wer Getränke und Speisen zum Mitnehmen verkauft, muss seinen Kundinnen und Kunden neben der Wegwerfverpackung auch eine wiederverwendbare Alternative anbieten. Mehr kosten dürfen die Produkte in der umweltfreundlichen Verpackung aber nicht.

Paulas Alb möchte weiter gehen

Betroffen von der neuen Regelung sind Betriebe mit mehr als fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Ladenfläche von mehr als 80 Quadratmeter. Auch Paulas Alb gehört zu den betroffenen Restaurants. Von der Kostenseite falle die Neuanschaffung von Mehrwegbehältern kaum ins Gewicht, sagt Inhaber Marc Steudle. Im Vergleich zur Preisentwicklung bei Einwegbehältern halte sich das mittlerweile fast die Waage.

Er sagt deshalb: „Das neue Verpackungsgesetz ist ein richtiger und wichtiger Schritt in eine Zukunft, in der das Verständnis für einen umweltbewussten Umgang mit Verpackungsmüll wächst.“ Doch für Steudle geht das Gesetz nicht weit genug: „Unserer Meinung bietet das Gesetz jedoch einen zu breiten Korridor für weitere Einwegverpackungen.“

In dem Restaurant will das Team im kommenden Jahr für To-Go-Gerichte „eine komplette Mehrweglösung umsetzen“, wie Steudle sagt. Dazu haben sie sich dort für die Mehrwegbehälter von „Relevo“ aus München entschieden. Das Prinzip erklärt er so: „Relevo-App auf dem Smartphone runterladen, Profil anlegen, Schale bei Abholung scannen sowie bei Rückgabe den Rückgabecode scannen, fertig.“ So fällt für die Kundinnen und Kunden kein Pfand an.

Fastfood in der Pfandverpackung

Auf ein Pfandsystem setzen hingegen die beiden Fastfood-Ketten Burger King und McDonalds, die auch in Ehingen Filialen betreiben. Ein Euro Pfand wird Burger King für seine Mehrweg-Verpackungen, die in Kooperation mit Recup entstehen, verlangen. Bei McDonalds wird ein Pfand von zwei Euro fällig. Beide Unternehmen haben ihre neuen Mehrweg-Systeme bereits an ausgewählten Standorten in Deutschland getestet.

Die Bäckerei setzt auf Glasbehälter

Bei der Bäckerei Bucks Höfle wird sich bei der Verpackung im kommenden Jahr auch einiges ändern. Momentan verkaufen Susanne Heckenberger und ihr Team die Quarks und Salate noch in Einwegbehältern. Ab Januar soll das dann auch anders möglich sein – mit Pfandsystem.

Das sei eine große Veränderung, sagt Heckenberger. In ihrer Bäckerei wird sie besonders auf Behälter aus Glas setzen. So sollen vor allem die Müslis und Quarks in Weckgläsern zum Verkauf außer Haus angeboten werden.

In der Kantine gibt es nur wenige Abholer

Essen zum Mitnehmen gibt es auch im Hopfenhaus, der Kantine des Alb-Donau-Klinikums – auch wenn Essen außer Haus dort eine eher untergeordnete Rolle spielt. „Aktuell nehmen das Angebot nur wenige Besucher am Tag in Anspruch“, sagt Daniela Rieker, Pressesprecherin der ADK GmbH.

Deshalb schafft das Restaurant nur ein kleines Set an Mehrwegbehältern an. Das falle im Küchenbudget nicht ins Gewicht. In der Klinik begrüße man die neue Regelung. Ein Pfandsystem beeinflusse die Umwelt weniger stark als Einwegverpackung.

Über das System wird erst noch entschieden

Welches System es letztendlich wird, zeige sich in den kommenden Tagen. „Wir stehen aktuell in den letzten Vertragsverhandlungen mit einem Anbieter“, sagt Rieker. Bisher könne sie zum Partner des ADK sagen, dass Kundinnen und Kunden ihre Mehrwegbehälter an verschiedenen Stellen im Landkreis und in Ulm zurückgeben können.

„Die Abwicklung aller Zahlungen wird über eine App direkt zwischen dem Unternehmen und unseren Kunden vorgenommen“, führt die Pressesprecherin weiter aus. „Konkret bedeutet dies, dass zum Beispiel ein Besucher des Hopfenhaus-Restaurants ein Gefäß für sein To-Go-Essen von uns bekommt und dafür eine Leihgebühr in der App bezahlt.“ Wer sein Essen in einem Mehrwegbehälter mitnimmt, kann das Gefäß in einem bestimmten Zeitraum an den Rückgabestellen abgeben, sonst wird eine Gebühr berechnet. Wer keine App benutzt, kann auch auf eine Pfandkarte zurückgreifen.

Nicht alle wissen von dem Gesetz

So gut die meisten Unternehmen auf die neue Gesetzeslage eingestellt sind, nicht alle haben bisher mitbekommen, dass eine neue Pflicht zur Mehrwegverpackung ab dem 1. Januar gilt. Das zeigen Nachfragen von „schwaebische.de“ bei den Restaurants und Imbissen.

Doch auch sie müssen sich ab Januar daran halten und Kundinnen und Kunden die Möglichkeit geben, ihr Essen in Mehrwegboxen mitzunehmen. Wie groß die Nachfrage letztendlich ist, wird sich ab Januar zeigen.