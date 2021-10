Mehrere Medaillen für den SC Kirchen

Die Taekwondokas des SC Kirchen haben bei den bayerischen Landesmeisterschaften in Kirchen Erfolge verbucht. Mehrere Medaillen sprangen heraus.

Nach der Corona-Zwangspause von 18 Monaten war es das erste Turnier, das wieder in Präsenz, also in einer Turnhalle, stattfand. Zur Sicherheit aller Teilnehmer fand das Turnier unter strenger 3G-Regelung und mit einem umfangreichen Hygienekonzept statt. Alle Zuschauer und die Teilnehmer waren sehr froh darüber, endlich wieder ein „echtes“ Turnier besuchen zu können. Um bei diesen Meisterschaften in Dillingen zu starten, hatte man sich zunächst auf einem der beiden Regionalturniere mit einer Platzierung unter den Top 8 qualifizieren müssen. Diese Qualifikationsturniere fanden bereits in der ersten Jahreshälfte in einem Online-Format statt. Von den Taekwondokas des SC Kirchen hatten sich dabei fünf Sportlerinnen qualifiziert. Geleitet wurde das Turnier von Marion Schrader in ihrem offiziellen Amt als bayerische Kampfrichterreferentin.

Vom SC Kirchen verpasste in der Jugendklasse Hannah Heinrich die Bronzemedaille nur um einen Wimpernschlag. Punktgleich mit der Drittplatzierten musste sie aufgrund der in diesem Fall ausgewertete Streichwertungen mit dem undankbaren vierten Platz vorliebnehmen. Ihre Schwester Laura Heinrich erkämpfte sich in der Damenklasse mit einer sehr starken Leistung die Bronzemedaille. In ihrer Paradedisziplin Freestyle sicherte sich Laura Heinricht zudem die Goldmedaille und damit den Titel einer bayerischen Meisterin 2021. Marina Betz hatte sich ebenfalls für die Damenklasse qualifiziert. Sie erreichte das Finale der besten acht Sportlerinnen, für eine Platzierung auf dem Treppchen reichte es an diesem Tag aber nicht. Carina Wallberg trat in der Damenklasse über 30 Jahre an und erkämpfte sich mit einer starken Performance die Silbermedaille. Beatrix Ringelsbacher erkämpfte sich in ihrer Altersklasse ebenfalls Platz drei und damit eine weitere Bronzemedaille für den SC Kirchen.

Nach den erfolgreichen Landesmeisterschaften freuen sich nun alle Kirchner Taekwondokas auf die deutsche Meisterschaften. Diese werden in diesem Jahr im Dezember erstmals in Ehingen stattfinden und damit ein ganz besonderer Höhepunkt für den gesamten Verein sein.