Mehrere Einbrüche in Ehingen

Das Polizeipräsidium Ulm verzeichnet zahlreiche Einbrüche: Sieben Mal schlugen Unbekannte in den vergangenen Tagen in der Region zu – auch in Ehingen.

Am Freitag oder Samstag brach laut Polizei ein Täter in eine Vereinshütte in Ehingen-Dintenhofen ein. Etwa zwischen 20 Uhr und 11 Uhr hebelte er eine Tür auf. Durch diese ging er ins Innere. Der Täter öffnete eine leere Schublade mit Gewalt. Dann brach er in die Duschen ein. Auch dort fand er nichts. Er zog dann ohne Beute von dannen. Das Polizeirevier Ehingen (07391/58 80) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Flucht ohne Beute

Im gleichen Zeitraum brach ein Täter die Tür einer Holzhütte an einem Sportplatz in Herbertshofen auf. Der Täter fand nichts Brauchbares im Inneren. Er flüchtete ohne Beute. Auch hier hat das Ehinger Polizeirevier die Ermittlungen aufgenommen. Am Samstag meldete sich ein Mann bei der Polizei, weil ein Unbekannter in den vergangenen Wochen versucht hatte, eine Fischerhütte in Herbertshofen aufzubrechen. Der Täter hebelte erst das Schloss auf. Dann versuchte er die Tür zu öffnen. Das gelang ihm nicht. Daraufhin flüchtete er ohne Beute. Das Polizeirevier Ehingen ermittelt.