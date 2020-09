Mehr Teilnehmer als im Jahr zuvor

Die Jugend des Schützenkreises Ehingen ist zum Donau-Iller-Bank-Cup und zum Kreisjugendtag im Schützenhaus in Ehingen zusammengekommen. Der 32. Donau-Iler-Bank-Cup ist im Schützenhaus in Ehingen unter Einhaltung der Corona-Regeln ausgetragen worden. Dieses Jahr nahmen 28 Jugendliche aus vier Vereinen am Schießen teil. Dies waren wieder deutlich mehr als im letzten Jahr.

Die Jugendlichen absolvierten ein Wertungsschießen mit 20 Schuss, anschließend konnten sie noch am Blattl-Schießen teilnehmen. In der Mannschaftswertung kamen die jeweils drei besten Schützen einer Mannschaft in die Wertung. Insgesamt sechs Mannschaften waren am Start. Die erste Mannschaft des SV Allmendingen gewann mit 561 Ringen, der zweite Platz ging ebenfalls nach Allmendingen; Allmendingen II erzielte mit ihren Schützen 499 Ringen. Mit 492 Ringen erreichte die erste Mannschaft des SV Berg den dritten Platz.

Hervorragende Ergebnisse erzielten in diesem Jahr auch wieder die Jugendlichen. In der Schülerklasse wurde Leon Mayer vom SV Hundersingen mit 159 Ringen Erster. Mit einem Ring weniger und einem Ergebnis von 158 Ringen sicherte sich Leonie Heimburger (SGi Oberdischingen) den zweiten Platz. Bei der Jugend und den Junioren lag in diesem Jahr die Dominanz beim SV Allmendingen. Den ersten Platz bei der Jugend sicherte sich Luca Prei mit 189 Ringen vor Tamara Ender (175). Luca Prei erzielte auch das beste Tagesergebnis. Auch im Juniorenalter gingen die Plätze eins und zwei an die Jungschützen des SV Allmendingen: Jan Prei (188 Ringe) gewann vor Theresa Schmötzer (184). Wettkampfleiter Simon Knöbl vom SSV Ehingen überreichte den Siegern und Platzierten die Pokale.

Wie im Vorjahr sicherte sich Lukas Nagel im anschließenden Blattl-Schießen den ersten Platz. Er hatte mit einem 20,1-Teiler den schönsten Zehner. Zweiter wurde sein Schützenkamerad Paul Dombrowski mit einem 42,4-Teiler, knapp dahinter war Philip Pilger vom SV Hundersingen mit einem 46,8-Teiler. Da es beim Blattl-Schießen keine Verlierer gibt, nahmen alle Teilnehmer Sachpreise mit nach Hause. Der Schützenkreis würdigte den SSV Ehingen mit Wettkampfleiter Simon Knöbl für die souveräne Ausrichtung der Veranstaltung sowie die Donau-Iller Bank für die Pokale und Sachpreise.

Bei der Veranstaltung wurde auch die Kreisjugendversammlung des Schützenkreis Ehingen ausgetragen. Dieter Prei (1. Kreisjugendleiter) berichtete über Veranstaltungen und Geschehnisse der Kreisjugend. Da in diesem Jahr viele Veranstaltungen und Wettbewerbe ausgefallen waren, fiel der Bericht kurz aus. Zudem gab es Wahlen, diesmal nur des Kreisjugendsprechers. Gewählt wurden Jan Prei (SV Allmendingen) und Leonie Heimburger (Sgi Oberdischingen) einstimmig und für ein Jahr. Der Schützenkreis sucht weiter einen 2. Jugendleiter; wer Interesse hat, wendet sich an den Vorstand des Schützenkreises.