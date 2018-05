Mehr Schüler im kommenden Schuljahr

Bürgermeister Sebastian Wolf hat am Donnerstag im Sozial- und Kulturausschuss über den Stand der Schülerzahlen für das kommende Schuljahr an den Ehinger Schulen informiert. „An den großen Grundschulen gibt es weiterhin eine sehr große Nachfrage“, erklärte er, was auch damit zusammenhänge, dass zwei Ganztagsschulen darunter seien.

An den Ehinger Grundschulen gibt es insgesamt 257 Anmeldungen, genauso viele wie im Vorjahr: An der Längenfeldschule sind es 70 Anmeldungen (Vorjahr: 63), an der Michel-Buck-Schule 75 (88). „An der Grundschule im Alten Konvikt können wir glücklicherweise nochmal zweizügig bleiben“, sagte Wolf, hier sind es 48 (35) Anmeldungen. An der Grundschule Berg sind es 19 (24) Schüler, an der Grundschule Erbstetten sechs (16), in Kirchen 13 (sechs) und in Rißtissen 26 (25).

Die Schülerzahl an den weiterführenden Schulen steigt – Stand jetzt – von 296 auf 307. „Wir haben die einzige stabile Werkrealschule im Alb-Donau-Kreis“, sagte Wolf. An der Michel-Buck-Schule sind 21 Schüler (Vorjahr: 22) angemeldet. Die Schülerzahlen an der Längenfeldschule seien so, wie man es für die Gemeinschaftsschule angepeilt habe, erklärte der Bürgermeister – hier gibt es 41 (46) Anmeldungen. Am Johann-Vanotti-Gymnasium starten 131 (114) Schüler, an der Realschule wie im vergangenen Jahr 114. „Wir können von einer Stabilität ausgehen“, resümierte Wolf abschließend.