Mehr las 100 Brautpaare sagen in Ehingen „Ja“

Mehr als 100 Ehepaare haben im zurückliegenden Jahr beim Ehinger Standesamt den Bund fürs Leben geschlossen. Die Stadt erfreut dabei die Vermählten nicht nur mit einer würdigen Trauzeremonie, sondern auch mit einem Geschenk.

Während bislang schon Gutscheine für Konzert- oder Theaterbesuche übergeben wurden, haben die Paare jetzt die Wahl zwischen einem Gutschein für die Lindenhalle oder einem Gutschein für einen Obst- oder Laubbaum. Eine nette Geste, die besonders in Zeiten des Klimawandels großen Anklang findet.

Das Standesamt Ehingen bietet für das Jahr 2020 folgende Trausamstage an: 2. und 16. Mai, 6. und 20. Juni, 4. und 18. Juli, 1. und 15. August, 5. und 19. September sowie 10. und 24. Oktober. Auf dem Wolfertturm kann an diesen Samstagen, allerdings nur in den Monaten Mai bis September, um 9.30 Uhr, 10.30 Uhr, 11.30 Uhr und im Rathaus von 9 bis 11.30 Uhr geheiratet werden. Von Montag bis Freitag ist eine standesamtliche Trauung während der Öffnungszeiten des Rathauses das ganze Jahr über möglich. Für den Wolfertturm gilt diese Regelung von Mai bis September. Termine können beim Standesamt Ehingen, Telefon 07391/503-320 oder per E-Mail unter standesamt@ehingen.de reserviert werden.