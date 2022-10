Unter dem Motto „MyADK – Mehr Auswahl als bei Tinder“ findet am Donnerstag, 27. Oktober, die zweite Bewerbernacht für Pflegekräfte im Gesundheitszentrum Ehingen statt. Wie aus einer Meldung der AdK hervorgeht, sind dabei nicht nur Pflegekräfte angesprochen, die sich für eine Arbeit in einer der Kliniken interessieren, sondern auch solche, die ihre Zukunft in einem Seniorenzentrum oder in der ambulanten Pflege sehen.

Laut AdK haben Pflegekräfte in lockerer Atmosphäre die Möglichkeit, die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales und die Mitarbeitenden, die für sie stehen, ganz ungezwungen kennenzulernen. Das Unternehmen mit rund 2300 Mitarbeitern betreibt im Alb-Donau-Kreis eine Klinik an drei Standorten, eine Geriatrische Rehabilitationsklinik, drei Gesundheitszentren, drei medizinische Versorgungszentren, sieben Seniorenzentren und einen ambulanten Pflegeservice.

Beim Speed Dating mit Führungskräften der Pflege werden die Bewerber ganz nach dem Motto „MyADK – Mehr Auswahl als bei Tinder“ begrüßt. Sie lernen die vielfältigen Möglichkeiten innerhalb der Unternehmensgruppe kennen und können im Optimalfall noch am selben Abend als neue Mitarbeiter begrüßt werden, heißt es in der Meldung weiter.

Im Mittelpunkt steht aber das gegenseitige Kennenlernen. Die Bewerbernacht sei vor allem ein niederschwelliges Angebot, Kontakte zu knüpfen und ein Gefühl für das Unternehmen und seine Unternehmenskultur zu bekommen.

Die Bewerbernacht findet im Konferenzbereich des Gesundheitszentrums Ehingen (3. Obergeschoss), in der Hopfenhausstraße 6, statt. Sie startet um 17 Uhr und endet um 22 Uhr. Abschließend schreiben die Veranstalter: Wie es sich für ein erstes Date gehört, ist auch für Essen und Getränke gesorgt.