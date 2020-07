Mehr als 40 Jahre Volleyball in Ehingen

Im Jahr 1979 gegründet, hatte der Volleyball als Abteilung der TSG Ehingen bereits innerhalb weniger Jahre einen enormen Aufschwung genommen. Georg Schreiber war als Lehrer im Jahr 1977 nach Ehingen gekommen und er war ein Mitinitiator dieser Sportart in Ehingen. Durch seine beeindruckende Pressearbeit sorgte er dafür, dass die in Ehingen neue Sportart entsprechend publik wurde.

Georg Schreiber hatte schon in jungen Jahren in seinem Geburtsort Löffingen Volleyball gespielt und fand dann in Ehingen bald weitere Interessenten für diese Sportart. Max Denkinger, Hans Wassermann und Hilde Förder waren die ersten Unterstützer. Kurios: Schon vor der Gründungsversammlung der Abteilung hatten sich die Ehinger Volleyballer für die Verbandsrunde der B-Klasse angemeldet.

Für den damals erkrankten Hans Wassermann hielt seine Frau Jutta bei der Grndungsversammlung die Rede. Anfangs war Hans Wassermann Abteilungsleiter, sein Stellvertreter und Schriftführer war Georg Schreiber, spätere Abteilungsleiter waren Hubert Schelkle, Brigitte Schelkle und Frank Schrade. Zunächst wurde unter Trainer Hermann Bogenrieder in der Gymnasiumhalle trainiert, in der neuen Michel-Buck-Halle später unter Trainer Uwe Schmucker. Walter Junginger, Wolfgang Bayer, Joachim Kutschker und Wolfgang Hänle schlossen sich den Volleyballern an. Udo Ritter, der Sportlehrer an der Realschule war, begeisterte die Jugendlichen und schuf damit regelmäßig die Basis für Verstärkungen.

Nach drei Verbandsrunden hatte die TSG Ehingen zeitweise bis zu drei Männer-Mannschaften und zwei Frauen-Mannschaften im Wettbewerb. Beginnend in der B-Klasse, spielten die Ehinger Herren I Ende der 1980er-Jahre sogar für eine Saison in der Verbandsliga.

Schon ein Jahr nach der Gründung stiegen die Männer und die Frauen in die A-Klasse auf. 1982 kam bei der TSG Ehingen eine zweite Männermannschaft und 1984 sogar eine dritte Männermannschaft dazu. Bis zum Ende der Neunziger Jahre stellte die TSG Ehingen zwei Männer-Teams. Ab Mitte der Neunziger Jahre machte sich jedoch mehr und mehr Spielermangel bemerkbar.

Um die Jahrtausendwende stiegen die Ehinger Volleyballe3r auf den Freizeit/Mixed-Bereich um. Dabei müssen sich jeweils mindestens zwei Frauen in der Mannschaft befinden. Die Runde besteht aus zwölf Mannschaften. Laut Aussage von Georg Schreiber spielen in dieser sogenannten Freizeit-Liga viele ehemalige Aktive, sodass durchaus ein hohes Niveau herrscht. Winfried Brettschneider trainiert die Mixed-Mannschaft, Georg Schreiber die Jugend-Mannschaften. Es gibt auch ein Senioren-Team.

Nach wie vor wird das Vereinsleben aufrechterhalten und alle drei Jahre halten die Ehinger auch die Hauptversammlung ab. Der Gasthof „Schwert“ ist das Sportlokal.