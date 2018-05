Mehr als 100 Frauen kommen zur Maiandacht

Mit so vielen Frauen zur Maiandacht des Katholischen Frauenbundes haben die Organisatorinnen Elisabeth Treß und Andrea Holzer nicht gerechnet, mehr als 100 waren in die Stadtkirche gekommen, um gemeinsam Maria zu ehren. „Maria, Mutter unseres Herren“ sangen die Frauen vielstimmig zu Beginn der Andacht.

„Maria wurde von Gott auserwählt, wie war das für sie selbst, welche Gefühle hatte sie, sie sollte ungewollt schwanger werden, sie, die einfache Frau von Gott erwählt“, stellte Elisabeth Treß in den Raum. Nach einem stillen Gebet beteten die Frauen gemeinsam: „Gott, du siehst auf uns mit liebem Blick, erfülle uns mit Liebe und Zutrauen“.

Für eine Bildbetrachtung hatte Elisabeth Treß Karten von einem Werk eines peruanischen Künstlers ausgeteilt. „Maria steht da mit großen Füßen fest auf der Erde, sie hat nichts Abgehobenes, die großen Hände zeigen, Maria kann zufassen. Der Tonkrug auf ihrem Kopf zeigt, sie geht ihrer täglichen Arbeit nach“, erklärte Andrea Holzer. Der Engel Gabriel kommt zu ihr und sagt: „Sei gegrüßt du Begnadete, du hast bei Gott Gnade gefunden. Der Heilige Geist wird über dich kommen.“ „Welche Gedanken hatte Maria wohl dabei, der Sohn Gottes, was bedeutete das, was für ein Kind würde das sein, was wird ihr Verlobter Josef sagen? Weiß Gott, was er da von ihr verlangt?“ Diese Fragen stellte Andrea Holzer in den Raum. „Wir haben auch schon erlebt, dass unsere Pläne über den Haufen geworfen wurden, Krankheit, Verlust des Partners, Verlust der Arbeit, ungewollte Kinderlosigkeit, was habe ich mir anders vorgestellt“, fragte Elisabeth Treß die Frauen. „Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir“, sangen die Frauen. Weiter ging es mit der Bildbetrachtung mit der zweiten Figur, die auf Gott selbst hinwies, eine Gestalt von Feuer umgeben. „Ein Bote kommt, der Heil verheißt“, lautete das passende Lied. Die Frauen beteten „Maria, du warst in deinem Leben ganz auf Gott ausgerichtet, hilf uns zu glauben wie du“.

Nach dem gemeinsam gesprochenen Vaterunser ging die Maiandacht mit dem Lied „Maria, breit den Mantel aus“ zu Ende.