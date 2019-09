Max Ochs sägt in dritter Generation Holz

Seit 1971 betreibt Max Ochs das vor 110 Jahren am Ehinger Mühlweg von seinem gleichnamige Großvater gegründete Sägewerk. Am Dienstag führte er es 24 Mitgliedern der Kolpingfamilie vor. Deren Mitglied ist er seit vier Jahren. und seit 20 Jahren Mitglied des Kirchengemeinderats von St. Blasius.

Vor der Besichtigung des Sägewerks erklärte Max Ochs den Besuchern dessen Entstehung und Geschichte. 1909 baute sein Großvater Max Ochs direkt an der Schmiech ein Sägewerk. Den Antrieb der Gattersäge besorgte wie einst bei Getreidemühlen ein die fließende Energie des Wassers in Drehbewegung umsetzendes Wasserrad. Dieses setzte über ein mit einer Pleuelstange, der sogenannten Gatterstelze, gekuppeltes Schwungrad die Gattersäge in Hubbewegung. Als später Elektromotoren die benötigte Leistung zu liefern imstande waren, wurde das Sägewerk vom Ufer der Schmiech weg näher zur Straße verlegt. Hier versieht eine verhältnismäßig moderne und als Voll- oder Vertikalgatter bezeichnete Maschine heute noch ihren Dienst.

Die in den Gatterrahmen gespannten Sägeblätter sägen von oben nach unten. Beim Aufwärtshub wird der Vorschub unterbrochen und setzt erst wieder beim Abwärtshub ein. Das erklärte Max Ochs den Sägewerksbesuchern, als er die Maschine anlaufen ließ. Zwei Meter Vorschub schaffe sie in einer Minute, sagte er und fügte hinzu, dass er die Sägeblätter bei Bedarf selbst nachschärfe. Moderne Großsägereien würden bis 80 Meter in der Minute durchziehen.

Beim Durchlauf entstanden aus dem eingelassenen Fichtenstamm zwei je 10 Zentimeter starke Dielen und beidseitig unregelmäßige Bretter. Diese sogenannte Seitenware werde nicht weggeworfen, sondern zu schmalen Brettchen und Latten gehobelt, erfuhren die beeindruckten Zuschauer. Um 90 Grad gedreht ließ Max Ochs die Kernteile noch einmal durch die Säge und es entstanden Balken quadratischen Querschnitts. Dieser ist durch Verstellen der Sägeblätter im Gatter dem Wunsch der Auftraggeber gemäß beliebig veränderbar. So ist der Säger in der Lage, beispielsweise Dachsparren und andere Teile entsprechend den Wünschen der Auftraggeber in jeder gewünschten Stärke zu liefern.

Der Sohn des Firmengründers hieß ebenfalls Max und übernahm 1947die Sägerei. 1971 folgte der jetzt 65-jährige Enkel, Max der Dritte gewissermaßen. Wenn er sich aus dem Betrieb zurückzieht, ist das Ende der Sägerei vermutlich besiegelt. Einen vierten Max gibt es nicht. Max Ochs beschäftigt Durmus Özdemir als einzigen fest angestellten Mitarbeiter. Bei Bedarf stehen zwei Aushilfen zur Verfügung. Gelegentlich verarbeiten sie Seitenware zu allenthalben nützlichen Ladepaletten.

Der Urenkel des Firmengründers heißt nicht Max sondern Alexander und ist in leitender Stellung bei einem renommierten oberschwäbischen Holzverarbeitungsunternehmen tätig.. Dessen Produkte und die anderer Hersteller wie Parkett- und Laminatböden, Fassadenteile, Türen und Gartenzäune bietet Cornelia Ochs, die Frau des letzten Sägewerksbetreibers, in einem auf dem rund 6000 Qudratmeter großen Betriebsareal eingerichteten Holzfachmarkt an. Zum Abschluss des aufschlussreichen Besuchs in einem der zunehmend weniger werdenden kleinen Sägewerke in der Region servierte Cornelia Ochs den Freunden von der Kolpingfamilie belegte Brotschnitten zu den von ihrem Mann bereitgestellten Getränken.