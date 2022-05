Matthias Fundel übernimmt Vorsitz von Jutta Uhl

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Vergelt’s Gott für alles“, so die Dankesworte von Frankenhofens ehemaligem Ortsvorsteher Paul Knab an Jutta Uhl, die nach 22 Jahren Vorsitz ihr Amt an die „jüngere Generation“ weitergibt. Matthias Fundel wurde am vergangenen Samstag, den 14. Mai bei der Generalversammlung des Musikvereins Frankenhofen von den 70 Anwesenden einstimmig zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreterin ist Veronika Schmuker. Die ausscheidende Vorsitzende dankte ihrer Familie für die Unterstützung. Dank galt auch dem Ehinger Gemeinderat sowie Oberbürgermeister Alexander Baumann, „die mich immer unterstützt haben“.

Die Pandemie gestattete auch den Musikanten von der Alb in dieser Zeit keinen „Normalbetrieb“. Die geplanten Weihnachtskonzerte mussten abgesagt werden. „Das Theaterspiel über Weihnachten fehlt nicht nur uns, sondern auch unseren Gästen“, so Vorsitzende Jutta Uhl.

Eifrigste Probenbesucher sind Christian Bohner, Kathrin Ziegler, Daniel Aierstock, Christian Dittrich, Josef Uhl und Matthias Fundel. „Wir haben die Instrumentenkoffer ausgepackt, wann immer es möglich war“, so Dirigent Josef Uhl, der als musikalische Höhepunkte das Unterhaltungskonzert am Palmsonntag sowie die Umrahmung einer Hochzeit im Obermarchtaler Spiegelsaal hervorhob. Am ersten Oktoberwochenende plant der Dirigent die Teilnahme am Wertungsspiel beim Kreismusikfest in Zwiefaltendorf. Erfreut war der musikalische Leiter auch über das Engagement der vielen Helferinnen und Helfer während des viertägigen Mai-Fests.

Insgesamt, so Schriftführerin Anna Gollan, hat der Musikverein 105 aktive Musikanten und 288 Mitglieder. „Wir sind ein junger Verein mit einem Durchschnittsalter von 24,8 Jahren“, so ihre Feststellung.

Jugendleiterin Kathrin Ziegler freute sich über die rege Teilnahme bei den D-Prüfungen im Herbst. Folgende Jungmusiker haben die D1-Prüfung bestanden: Nina König, Diana Skrebba, Monika Giera, Noah Grab, Hannes Graf, Annika Schmuker. Und die D2-Prüfung erfolgreich bestanden haben: Robin und Rico Schleker, Sina Locher, Hanna Kloker, Kerstin Riedle, Jana Rieder, Leonie Locher und Luna Bolach. Jugenddirigent Alexander Lock sprach von „großer Begeisterung seiner jungen Spieler“.

Kassenprüfer Stefan Kloker bestätigte Kassiererin Christina Schreiber beste Kassenführung: „Wir haben in den zwei Jahren der Pandemie gut gewirtschaftet“, trotz Minuseinnahmen.