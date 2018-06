Mathematik praktisch angewandt

Oft stellen Schüler ihren Mathematiklehrern die Frage, wofür die gelernten Formeln überhaupt nützlich sein sollen. Eine Antwort darauf haben die Zehntklässler der Realschule Ehingen am Mittwoch erhalten, als ihnen Mitarbeiter der Flurneuordnung des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis einen Besuch abstatteten.

Martina Jäger brachte Auszubildende und ausgelernte Vermessungstechniker sowie Geomatiker mit, die den Realschülern ihren eigenen Beruf vorstellten. „Ein Vermessungstechniker muss räumliches Vorstellungsvermögen haben. Außerdem sind Genauigkeit und Sorgfalt wichtig“, erklärte eine der Ausgebildeten. Die Grundlagen für die Ausbildung zum Vermessungstechniker seien identisch mit denen des Geomatikers, der im Alltag jedoch eher mit Karten und Plänen zu tun habe.

Mit verschiedenen Messgeräten konnten die Zehntklässler für fünf verschiedene Aufgaben dann selbst aktiv werden. Ausgestattet mit Messband, Theodolit und GPS-Gerät mussten die Schüler ein Dreieck auf dem Schulhof ausmessen, den Flächeninhalt eines Trapezes bestimmen oder einen Winkel auf der Sportplatzfläche herausfinden.

Die Schüler konnten bei dieser aktiven Unterrichtsstunde mathematische Formeln anwenden, die sie sonst immer theoretisch behandelt hatten. „Das ist auch die Idee dieses Schulprojekts. Zum einen wollen wir unseren Beruf vorstellen und zum anderen sollen die Schüler Mathematik in der Praxis anwenden können“, sagte Martina Jäger.

Was die Messtechniken angeht, so erzählte die Expertin, habe sich der Beruf des Vermessungstechnikers in den Jahren stark verändert. „Heute misst man viel mit GPS. Das ist aber, wie man im ersten Moment annehmen könnte, nicht immer genauer als das Messband“, so Martina Jäger.

Dies sei vor allem der Tatsache geschuldet, dass ein GPS-Gerät über Satelliten die Koordinaten eines Empfangsgeräts messe. „Also über riesige Strecken hinweg“, fügte die Vermessungstechnikerin hinzu.