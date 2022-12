Materna mischt den Hof auf

„Bauernschläue“ heißt das Theaterstück, das das Theater Frankenhofen auf die Bühne bringt. Die Krimikomödie in drei Akten von Beate Irmisch haben sich die Laiendarsteller ausgesucht und möchten nach Weihnachten ihr Publikum damit vergnüglich unterhalten. Für die fünf Aufführungen im Musikerheim Frankenhofen sind noch Restkarten erhältlich.

Träge und faul sind die beiden Jakobsbauern. Vater und Sohn haben, was das Arbeiten angeht, absolut nicht das Pulver erfunden. Und so sieht auch der Hof aus. Die Einzige, die sich die Seele aus dem Leib schafft, ist Bäuerin Babett. Als ihr beim Aufräumen ein Brett auf den Fuß fällt und in diesem Brett zu allem Übel auch noch ein Nagel steckt, fällt sie als Arbeitskraft aus. Tante Materna kommt und die Gemütlichkeit auf dem Hof ist aus und vorbei. Mit harten Bandagen und ohne jegliches Pardon räumt sie auf. Doch nicht nur die resolute Tante mischt die beiden Faulenzer auf, auch einige mysteriöse Pilger, die sich auf dem Hof verirrt haben, bringen eine gehörige Portion Unfrieden in das sonst so idyllische Landleben. Aber wie lautet das schöne Sprichwort? Es ist kein Unglück so groß, als dass nicht noch ein kleiner Vorteil dabei herausspringt. Die neuen Schauspielerinnen und Schauspieler sind derzeit noch kräftig am Proben und freuen sich schon auf die Premiere am Mittwoch, 28. Dezember, um 20 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 29. Dezember sowie am 5.,6. und 7. Januar, ebenfalls um 20 Uhr. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, die Plätze sind nummeriert.

Karten können bei Familie Lock unter Telefon 07395/637 vorbestellt werden.