Maskierte brechen in Tankstelle ein – wer kennt diese Unbekannten?

Unbekannte haben Mitte Januar bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Ehingen eine größere Menge Zigaretten erbeutet.

Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilte, machten sich die drei Verdächtigen am 12. Januar zwischen 3 und 5 Uhr an dem Gebäude in der Riedlinger Straße zu schaffen. Sie hebelten laut Polizei eine Tür auf und gelangten so ins Innere. Dort fanden die maskierten Einbrecher Zigaretten, sie stahlen einzelne Schachteln und auch Stangen. Die Beute packten sie in Plastiksäcke und flüchteten.

Warum erst jetzt?

Überwachungskameras filmten die Unbekannten. Ein Foto davon hat die Polizei jetzt veröffentlicht. Warum erst jetzt? Hier bleibt die Polizei mit ihren Aussagen etwas schmallippig: „Aus ermittlungstaktischen Gründen“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage.

Die Ermittler sind jetzt auf der Suche nach den Tätern und haben deshalb folgende Fragen:

Wer hat an dem Samstag im Bereich der Riedlinger Straße verdächtige oder maskierte Personen beobachtet?

Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann Hinweise zu den Personen auf den Fotos geben?

Wer kann Angaben zum Diebesgut machen oder sonstige Hinweise geben?

Die Polizei fahndet jetzt auch mit dem Lichtbild nach den Unbekannten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden.

