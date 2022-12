Martinussänger Christmette in Kirchen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Christmette am Heiligen Abend in Kirchen um 20 Uhr wurde von sieben Sängerinnen der Martinussänger feierlich mitgestaltet. Gesungen wurden folgende weihnachtliche Lieder: „Kommt mit nach Bethlehem“, „Hört ihr die Engel singen“, „Mitten in der Nacht“, „Heilig, heilig Herr“ und weitere. Begleitet wurden die Gesänge von der Leiterin Pia Renz an der Orgel. Zum Kyrie folgte ein liturgischer Gesang aus dem Gotteslob Nr. 163/3, vorgesungen von Laura Rechtsteiner. Die weiteren Gesänge mit der Gemeinde „O, selige Nacht, in himmlischer Pracht“, „Engel auf den Feldern singen“, „Zu Bethlehem geboren“ wurden tatkräftig von den Martinussängern unterstützt. Pfarrer Jean De Dieu zelebrierte den festlichen Gottesdienst. Zum Schluss sang die Gemeinde in der verdunkelten Kirche „Stille Nacht“. In der Stille zog die Gemeinde aus der Kirche aus.